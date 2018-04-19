Власти Москвы усомнились в системе оценки пробок «Яндекса»

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы поставил под сомнение систему подсчета транспортной загруженности от сервиса «Яндекс.Пробки», который 18 апреля оценил пробки в столице в 10 баллов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Десять баллов - максимальная оценка в сервисе «Яндекс.Пробки». Представитель сервиса в среду вечером уточнял »Ведомостям», что такие пробки продержались всего 15 минут. Затем загруженность дорог уменьшилась.

По мнению ЦОДД, оценка 10 баллов не отражает реальную картину с движением в Москве. «Средняя скорость при этих баллах обычно составляет 21 км/час. При этом наши специалисты зафиксировали, что скорость движения городского транспорта в самый загруженный период составляла 23 км/час», - уточнила пресс-служба ЦОДД. По оценке самого центра, максимальная загруженность столичных дорог в среду вечером не превышала девяти баллов.

ЦОДД заявил, что движение в Москве в среду осложнилось из-за дождя и дорожных работ в центре города. Кроме того, на Новом Арбате обвалился грунт, и движение на этом участке и прилегающих улицах было парализовано в течение нескольких часов.

В каких городах России самые плохие дороги

«Яндекс.Пробки» также отмечали, что загруженность дорог в Москве в среду выросла из-за дождя. По оценке сервиса, с утра она «превысила типичный уровень на один балл, в середине дня - уже на два балла, а в вечерний час пик - на три». В итоге пробки «достигли максимальных 10 баллов», указывалось в комментарии представителя «Яндекс.Пробок», полученном «Ведомостями». По данным «Яндекс.Пробок», основные проблемы 18 апреля наблюдались в центре города: на улицах Большая Полянка, Большая Якиманка, Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Большая Дмитровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка, Варварка, в Театральном и Китайгородском проездах, а также на бульварах - Никитском, Рождественском, Тверском, Страстном, Чистопрудном, Покровском, Яузском.

В четверг, после критики ЦОДД, «Яндекс.Пробки» отказались от комментариев.

«Яндекс» и столичный ЦОДД не впервые спорят об оценках пробок. В конце 2017 г. интернет-компания выпустила исследование о ситуации на дорогах. В нем говорилось, что загруженность улиц в центре Москвы достигла максимальных значений за последние годы. Авторы исследования оценивали изменение транспортной ситуации в Москве в 2013–2017 гг.

В мэрии с такой оценкой не согласились. «Надо помнить, что с мая по сентябрь в центре велись активные работы в рамках общегородской программы "Моя улица", — говорил "Коммерсанту" вице-мэр Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Он отмечал, что определенные ограничения на дорогах создает реконструкция улиц, но этого власти "никогда и не скрывали".