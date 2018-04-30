Умер основатель IT-холдинга «Ланит» Георгий Генс

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб Максим Стулов / Ведомости

В возрасте 63 лет умер владелец и президент группы компаний «Ланит» (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на вице-президента и управляющего директора «Ланита» Владимира Грибова.

Информацию о смерти Генса «Ведомостям» подтвердила директор по персоналу «Ланита» Надежда Шалашилина. По ее словам, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Грибов в беседе с «Коммерсантом» рассказал, что Генс умер в понедельник утром на Камчатке, где во время отпуска катался на горных лыжах.

Георгий Генс родился в Москве 5 октября 1954 г. Окончил в 1976 г. экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика», был кандидатом экономических наук, сообщается на сайте группы компаний.

До создания «Ланита» Генс работал во Всесоюзном НИИ автоматизации управления в непромышленной сфере. Его последний пост – завотделом экспертных систем и искусственного интеллекта. Он был награжден Почетной грамотой президента, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также на сайте группы сообщается, что Генс увлекался горными лыжами, верховой ездой, яхтингом, имел удостоверение пилота. Кроме того, он собирал редкие книги с гравюрами.

Генс занимал 151 место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние в 2018 г. журнал оценил в $700 млн.

IT-холдинг «Ланит» был основан в 1989 г., он объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. Помимо одноименного интегратора в его структуру входят крупные дистрибуторы Treolan и diHouse. Совокупный оборот холдинга в 2017 г. составил 137,1 млрд руб. «Ланит» занял 2-е место в рейтинге крупнейших российских IT-компаний по версии CNews Analytics.

«Ланит» известен благодаря разработке и поддержке системы госзакупок, но в начале этого года контракт на ее развитие и эксплуатацию был передан «дочке» «Ростеха» «РТ – проектные технологии». Помимо этого «Ланит» разрабатывал ГИС ТЭК, ГИС ЖКХ, единую медицинско-информационную систему Москвы.

Сотрудники «Ланита» выражают соболезнования родным и близким Георгия Генса, говорится в сообщении компании: «Гений. Созидатель. Человек. Он ушел внезапно, ярко – так же, как и жил. Летел на лыжах с горы. Остановилось сердце. Невозможно представить, что его больше нет с нами. Невозможно выразить словами наше горе. Георгий Генс – ярчайшая звезда российского IT-бизнеса, фигура колоссального масштаба. Человек, стоявший у истоков и бесконечно много сделавший для развития информационных технологий в России. Он видел не только настоящее, но и будущее. Человек, создавший мощную, успешную группу компаний, исключительно благодаря своим многочисленным талантам, колоссальной энергии и оптимизму. “Ланит” – дело его жизни. И как создатель, он заложил в основу фундаментальные принципы, которым мы следуем много лет и которые никогда не потеряют своей актуальности».