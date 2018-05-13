Роскомнадзор разблокировал закрытую при блокировке Telegram подсеть Alibaba

Роскомнадзор блокирует Telegram с 16 апреля Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор разблокировал около 8200 ip-адресов Alibaba, подсеть была закрыта при блокировке мессенджера Telegram. «При этом ip-адреса Telegram, находящиеся в составе данной подсети, полностью установлены и блокируются», – говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджер до сих доступен в России для многих пользователей. Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет ip-адреса. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего иногда возникают проблемы с доступом к другим сайтам.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в апреле рассказывал, что Telegram, например, использует для обхода блокировок подсети Google и Amazon.

Действия Роскомнадзора нарушили работу 400 интернет-ресурсов, сообщили 7 мая «Ведомостям» в надзорной службе, и сейчас ведомство ведет работу с компаниями, которые пострадали из-за блокировки. В начале недели Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Google, которые были закрыты при блокировке мессенджера.

Роскомнадзор блокирует Telegram из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Мессенджер через суд требует признать этот приказ недействующим. Верховный суд 20 марта отклонил жалобу Telegram. В мае представители мессенджера обжаловали это решение, обратившись в Апелляционную коллегию ВС.

Представители Telegram в апелляционной жалобе продолжают доказывать: спорный приказ ФСБ устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц и содержит широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан.

В Москве 30 апреля прошел митинг против блокировки Telegram. В нем приняли участие, по разным данным, от 7500 до 12 500 человек. Среди пришедших на митинг было много молодежи, многие несли в руках бумажные самолетики – символ Telegram. В конце акции участники запустили их в воздух.

Митинг против блокировки Telegram в Москве