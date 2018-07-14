Мировой рынок компьютеров вернулся к росту

Увеличение поставок произошло во многом благодаря спросу со стороны корпораций Сергей Портер / Ведомости

Поставки персональных компьютеров (ПК) во II квартале оказались самыми лучшими за шесть лет благодаря высокому спросу со стороны корпоративных клиентов. Об этом свидетельствуют предварительные данные исследовательских компаний Gartner и IDC.

По данным Gartner, поставки в мире выросли на 1,4% в годовом выражении, до 62,1 млн шт. Это произошло впервые с I квартала 2012 г. В США поставки составили 14,5 млн шт., что на 1,7% больше, чем годом ранее. Таким образом, американский рынок возобновил рост после того, как спрос снижался шесть кварталов подряд.

Согласно IDC поставки ПК в мире достигли 62,3 млн шт., увеличившись на 2,7%. Это самый высокий темп роста с I квартала 2012 г. По ее данным, американский рынок растет в годовом выражении уже два квартала подряд и его размер теперь равен 17,3 млн шт.

Хотя обе компании компании отслеживают поставки, а не прямые продажи потребителям, их данные разнятся во многом из-за того, как они определяют ПК, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Gartner не учитывает Chromebook, зато включает такие устройства, как Microsoft Surface. Но они, в свою очередь, не включены в данные IDC.

По словам главного аналитика Gartner Микако Китагавы, ситуация в потребительском сегменте остается сложной, так как люди все больше используют смартфоны для шопинга или доступа в социальные сети. При этом спрос со стороны корпораций, во многом благодаря котрому и произошло увеличение поставок, «ослабнет в ближайшие два года, когда закончится пик перехода на Windows 10», приводит WSJ слова Китагавы. Причем в США спрос со стороны бизнеса был больше, чем в государственном секторе, хотя учебные заведения и государственные ведомства обычно закупают компьютеры во II квартале, отмечает она.

По данным Gartner, лидером мирового рынка является Lenovo, которая немного опередила HP. При этом результаты Lenovo впервые включают модели Fujitsu, чей компьютерный бизнес она приобрела в мае, создав с Fujitsu совместное предприятие. На третьем месте осталась Dell.

Согласно IDC первую строчку за собой сохранила HP, а за ней идут Lenovo и Dell.

Данных за II квартал по российсокму рынку ПК пока нет. По данным IDC, в I квартале 2018 г. в Россию было поставлено 1,2 млн персональных компьютеров (ПК) – на 27,3% больше, чем в январе – марте прошлого года. За последние пять лет это самые высокие темпы роста, говорила ранее менеджер программы исследований рынка мобильных устройств IDC в России Наталья Виноградова.

Рост обеспечил рынок ноутбуков, по ее данным, прибавивший за год 44,9% до 863 000 устройств. Поставки десктопов же сократились – на 0,7% до 372 000.

Российский компьютерный рынок возобновил рост в IV квартале 2016 г. – тогда поставки ПК выросли на 4,2% в годовом выражении. А в следующем квартале рост составил уже 18,3%. До этого поставки ПК в Россию стабильно падали в течении нескольких лет. Если на пике, в 2012 г., в Россию, по подсчетам IDC, было поставлено 14,07 млн устройств, то в 2016 г. – втрое меньше, 4,47 млн.

Выводы IDC о росте рынка подтверждаются данными «Евросети». Портативные компьютеры в I квартале стали самой быстрорастущей категорией в этом сегменте, следует из отчета ритейлера. В I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. их продажи в штуках выросли на 15%. При этом продажи смартфонов увеличились только на 3%, а, к примеру, планшетов и цифровых фотоаппаратов и вовсе сократились – на 5 и 12% соответственно.