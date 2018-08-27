Сотовые операторы вернули абонентам безлимитный интернет
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В понедельник «Мегафон» объявил, что на тарифах «Включайся!» доступ в интернет будет безлимитным. В середине августа такую же опцию предложили «Вымпелком» («Все мое») и МТС («Тарифище»). «Т2 РТК холдинг» (Tele2) внимательно следит за ситуацией на рынке, отвечает на вопрос о безлимитном доступе в интернет представитель оператора Ольга Галушина.
В первый раз четыре крупнейших сотовых оператора вводили безлимитный интернет в I–III кварталах 2016 г., но упразднили тарифы к концу I квартала 2017 г. Настолько синхронно, что это даже привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Мобильная выручка сотовых операторов в 2016 г. не выросла, а у компаний сотовой большой тройки, по данным их отчетов, даже несколько снизилась. В 2017 г. рынок вырос примерно на 3,7%, и это в основном связано с упразднением безлимитного интернета, сказано в отчете «Вымпелкома». Операторов отрезвило падение доходов в III и IV кварталах 2016 г., считает автор отчета, исполнительный вице-президент «Вымпелкома» Александр Поповский. По его данным, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. средний ежемесячный счет абонента (ARPU) МТС, «Вымпелкома» и Tele2 вырос на 2,4, 4,2 и 10,9%, а у «Мегафона» не изменился.
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