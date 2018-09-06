Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4647 от 06.09.2018 под заголовком: У Роскомнадзора сгущаются облака

Российские облачные сервисы стремительно набирают популярность

Из-за блокировки Telegram, затронувшей западных облачных провайдеров
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В апреле этого года Роскомнадзор, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру Telegram, частично заблокировал популярные облачные сервисы Amazon и Google – они были частью IT-инфраструктуры российского бизнеса. Поэтому их клиенты были вынуждены мигрировать к российским провайдерам, говорят опрошенные «Ведомостями» поставщики облачных услуг.

Amazon, Microsoft и Google предоставляют услуги по облачному хранению данных и вычислений на своих серверах. Подобные услуги, как правило, востребованы у небольших компаний. Сайты и интернет-магазины используют их из-за относительно невысоких цен, а стартапы – чтобы иметь возможность быстро масштабировать бизнес, экономя на покупке собственных серверов. После массовых блокировок западных облачных сервисов с перебоями столкнулись пользователи мессенджера Viber, сервисы доставки, интернет-магазины и проч.

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