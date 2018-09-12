Что ждать от презентации Apple

Опрошенные FT аналитики расходятся в прогнозах цен на новые iPhone Peter Nicholls / REUTERS

Флагманов будет сразу три, сообщают со ссылкой на свои источники Bloomberg и Financial Times (FT). По данным Bloomberg, Apple представит новую версию прошлогоднего iPhone X с более быстрым процессором и улучшенной камерой. Второй новинкой может стать аналогичный по характеристикам смартфон, но с увеличенным дисплеем: его диагональ – 6,5 дюймов против 5,8 дюймов у iPhone X 2017 г. Смартфон будет называться iPhone Xs Max – его экран станет одним из самых широких в мире, утверждает собеседник Bloomberg.

Наконец, третья новинка – бюджетная версия iPhone X, которая, возможно, будет называться iPhone Xr. У нее 6,1-дюймовый LCD-экран: на iPhone X сейчас устанавливают дисплей, выполненный по более современной OLED-технологии. Xr может стать первым смартфоном Apple c поддержкой двух сим-карт, утверждает интернет-ресурс gsmarena.com. На такое предположение его натолкнули тизеры, размещенные китайской сотовой компанией China Telecom в Facebook. На нем изображено яблоко с двумя воткнутыми в него сим-картами.

IPhone – самый важный продукт Apple, который приносит компании две трети выручки и стимулирует продажи других продуктов: контента на iTunes, ресурсов облачного хранилища iCloud, мобильных приложений, напоминает Bloomberg. Рынок смартфонов в целом стал расти медленнее, но Apple удалось нарастить свою долю на рынке в деньгах благодаря высоким ценам, добавляет издание. Прошлогодний флагман iPhone X, цены на который начинались от $1000, задал компании новую планку – эта модель, несмотря на стоимость, по-прежнему бестселлер, отмечает FT.

Опрошенные FT аналитики расходятся в прогнозах цен на новые iPhone. 5,8-дюймовый аппарат будет стоить от $949, 6,5-дюймовый флагман – $1099, прогнозирует Нил Сибарт из Above Avalon. Аналитики Morgan Stanley предполагают, что новые смартфоны будут стоить $899 и $999 – такова разница в цене между iPhone 8 и 8 Plus, появившимися на рынке осенью прошлого года.

Инвесторы давят на Apple, требуя повышения цен и доходов от продаж, утверждает FT. 2 августа капитализация Apple превысила $1 трлн, и компания по-прежнему стоит больше $1 трлн.

Когда начнутся продажи новых iPhone в России, неизвестно. Покупатели уже интересуются сроками их появления на рынке, отмечает представитель «Вымпелкома» Лилия Галяутдинова. Старший вице-президент объединенной компании «Связной-Евросеть» Дагмара Иванова ожидает, что новые iPhone будут пользоваться спросом. Выход на рынок сразу трех новых смартфонов будет способствовать увеличению доли iPhone на рынке как в деньгах, так и в штуках, уверена она.

Apple лидирует в штучных продажах в верхних ценовых сегментах, указывает представитель группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. В первом полугодии 2018 г. продажи смартфонов Apple выросли в штуках на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит она.

Представитель Apple отказался от комментариев.-