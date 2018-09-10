Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: ZTE потеряла пятое место
Смартфоны BQ-Mobile вошли в пятерку самых продаваемых в России
Их штучные продажи превысили показатель китайской ZTE
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ZTE потеряла пятое место
Андрей Гордеев / Ведомости
В июне и июле этого года BQ (бренд принадлежит российской компании «Новая линия») занял 2,8% российского рынка смартфонов в штуках, это пятое место по продажам в категории – таковы данные из материалов партнера нескольких производителей электроники: сотрудники двух ритейлеров подтвердили их верность. В первую пятерку по продажам смартфоны BQ вошли впервые, говорят собеседники «Ведомостей».
Пятое место BQ в июне – июле подтверждает и директор по стратегическому планированию и анализу объединенной компании «Связной-Евросеть» Сергей Белозеров. Эту позицию бренд сохранил и в августе, передал он «Ведомостям».
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