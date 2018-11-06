Статья опубликована в № 4690 от 07.11.2018 под заголовком: Опознать за 20 минут
Почему правительству не победить анонимность пользователей мессенджеров
Идентификация номера не будет работать, сомневаются эксперты
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью операторов связи
Андрей Гордеев / Ведомости
Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью операторов связи. Постановление было подписано 27 октября премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано во вторник, 6 ноября, и вступит в силу через полгода.
На опознание номера пользователя отводится 20 минут: мессенджер должен направить запрос оператору, а тот проверить, есть номер в базе или нет. Если номер не будет обнаружен или оператор не ответит, то мессенджер не зарегистрирует пользователя. После регистрации каждый пользователь получит уникальный код для идентификации в мессенджере. Эти данные мессенджер передаст оператору, и тот должен будет внести их в свою базу, указав, в каком именно приложении переписывается клиент.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}