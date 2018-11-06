Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4690 от 07.11.2018 под заголовком: Опознать за 20 минут

Почему правительству не победить анонимность пользователей мессенджеров

Идентификация номера не будет работать, сомневаются эксперты
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Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью операторов связи. Постановление было подписано 27 октября премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано во вторник, 6 ноября, и вступит в силу через полгода.

На опознание номера пользователя отводится 20 минут: мессенджер должен направить запрос оператору, а тот проверить, есть номер в базе или нет. Если номер не будет обнаружен или оператор не ответит, то мессенджер не зарегистрирует пользователя. После регистрации каждый пользователь получит уникальный код для идентификации в мессенджере. Эти данные мессенджер передаст оператору, и тот должен будет внести их в свою базу, указав, в каком именно приложении переписывается клиент.

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