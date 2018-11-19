«Яндекс» представил новые умные колонки под управлением «Алисы»

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«Алиса» в колонке Irbis различает голос, только если пользователь говорит прямо в микрофон – во всяком случае, если вокруг шумно, обнаружила корреспондент «Ведомостей» Андрей Гордеев / Ведомости

На российском рынке появятся сразу две новые умные колонки с поддержкой голосового помощника «Яндекс.Алиса» – об этом вчера объявил директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов. Колонки представлены двумя российскими брендами электроники – Irbis и Dexp, отметил он. По его словам, колонка Irbis A будет продаваться в магазинах «М.видео», а Dexp Smartbox – в DNS. Стоить они будут одинаково – 3290 руб. Когда начнутся продажи, Круглов не сказал. Продажи Irbis A начнутся в течение ближайших нескольких месяцев, утверждает представитель «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Собственную колонку с поддержкой «Алисы» – «Яндекс.Станция» – поисковик представил в мае этого года: стоит она 9990 руб. В отличие от «Яндекс.Станции» новые колонки нельзя подключать к телевизору и звук у них слабее, прокомментировал Круглов разницу между старым и новыми устройствами. Например, у Irbis A только один динамик мощностью 2 Вт и два микрофона против пяти динамиков совокупной мощностью 50 Вт и семи микрофонов у «Станции». Из-за этого «Алиса» в колонке Irbis различает голос, только если пользователь говорит прямо в микрофон – во всяком случае, если вокруг шумно. В этом корреспонденты «Ведомостей» убедились на показе нового устройства. Колонка Dexp представлена не была.