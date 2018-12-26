«Дочка» НМГ и «Ростелекома» получила эксклюзивные права на показ боев UFC

UFC – культовая американская компания, которая занимается организацией боев без правил Julio Cortez / AP

Компания «Медиа-телеком» (совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной медиа группы», НМГ) заключила контракт с американской компанией Ultimate Fighting Championship (UFC) на показ турниров и отдельных боев по смешанным единоборствам в России и странах СНГ, говорится в сообщении НМГ. «Медиа-телеком» будет эксклюзивным дистрибутором турниров UFC в течение трех лет. Представитель UFC Russia подтвердил «Ведомостям», что компании заключили сделку.

Сумму сделки UFC и «Медиа-телеком» не раскрывают.

В пакете «Ростелекома» будет создан новый платный канал под брендом UFC. Эксклюзивный показ турниров будет организован на телеканалах НМГ («Пятый», РЕН ТВ, блокпакет «Первого канала»), «СТС Медиа» ( СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и CTC Kids) и интернет-платформах «Ростелекома», а также платформе More.tv (ее компании намерены запустить в следующем году).

UFC занимается организацией боев без правил. 2 ноября 1993 г. компании WOW Promotions и Semaphore Entertainment Group (SEG) спродюсировали первый «бой без правил» под брендом UFC. Сначала организаторы не хотели продолжать организовывать бои, но первое шоу оказалось таким успешным, что они согласились провести новые состязания. В октябре 2016 г. владельцем UFC стал Endeavor, который приобрел компанию в партнерстве со стратегическими инвесторами Silver Lake Partners и KKR. Летом 2018 г. UFC объявила об открытии представительства компании в России, которое будет заниматься организацией и проведением смешанных единоборств в России и СНГ под брендом UFC. Партнерами компании стали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) и арабская Mubadala Investment: стороны создают совместное предприятие.

«Медиа-телеком» был создан летом 2018 г. «Ростелеком» и НМГ владеют по 50% в совместном предприятии, генеральным директором был назначен Александр Косарим, который отвечает в «Ростелекоме» за контентную политику. СП будет заниматься не только производством и закупкой контента, но и интернет-технологиями, а также будет запускать новые телеканалы, говорили «Ведомостям» представители «Ростелекома». Каналы, дистрибуцию которых в России осуществляет НМГ («Медиа альянс», Viasat, Sony), не вошли в СП. Речь идет о распространении через разные платформы каналов, не входящих в действующие партнерства. Контент обеспечит НМГ, а «Ростелеком» в СП будет участвовать абонентской базой: доставит контент с помощью своих сервисов платного телевидения до всех принимающих устройств.

Прежде дистрибуцией контента с боями в России занималась компания «Телеспорт». Эта компания – посредник, который покупает права на показ крупных спортивных соревнований, в том числе на Олимпийские игры, чемпионаты по футболу и т. д., а затем продает права на показ их в эфире российским телеканалам. Источник в UFC сказал «Ведомостям», что с «Телеспортом» не стали продлевать контракт, посчитав, что с помощью «Медиа-телекома» компания сможет расширить свое присутствие на российских телеканалах.

«Турниры и бои по смешанным единоборствам UFC пользуются огромной популярностью во всем мире. В нашей стране эту популярность увеличивают успехи российских бойцов, включая незабываемую победу Хабиба Нурмагомедова», – цитирует «Медиа-телеком» своего гендиректора. «Для нас это возможность расширить присутствие бренда UFC и развить каналы дистрибуции нашего контента. Наличие такого весомого партнера гарантирует эффективное развитие экосистемы UFC в России и СНГ на годы вперед», – сказал вице-президент UFC по России Андрей Громковский.

НМГ также сообщила в среду, что «Медиа-телеком» займется дистрибуцией каналов FOX Networks Group в России: компания приобрела эксклюзивные права на дистрибуцию каналов FOX и FOX Life, National Geographic, Nat Geo Wild, а также каналов Baby TV. Это одна из первых сделок «Медиа-телекома», говорит Косарим. «Будем работать над тем, чтобы доступность, а следовательно, и популярность телеканалов производства FOX Networks Group в России увеличивались. Это одна из первых сделок «Медиа-телекома», но мы нацелены на развитие портфеля дистрибуции телеканалов, представленных в сетях платного ТВ», – сказал он.

До этого дистрибуцией каналов FOX Networks в России занималась компания ООО «Бьянка», которая, по данным «СПАРК-Интерфакса», с конца ноября 2018 г. принадлежит Елене Рудневой. До этого компания принадлежала «Телко медиа», 24% которой принадлежат «Бьянко медиа» и Рудневой. С конца 2017 г. совладельцем «Бьянко медиа» является Сергей Петров. До 2017 г. он много лет проработал заместителем гендиректора холдинга «СТС медиа», где занимался развитием регионального вещания. После этого он возглавил объединение крупнейших телехолдингов Индустриальный комитет, а в конце года возглавил Институт развития интернета. Петров не ответил на звонки «Ведомостей».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора