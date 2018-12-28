«Яндекс» купил участок под штаб-квартиру в Москве

На улице Косыгина стоит здание бывшей гостиницы «Орленок» Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» купил участок на улице Косыгина для строительства новой штаб-квартиры в Москве. Сделка закрыта 25 декабря, следует из сообщения компании.

О том, что «Яндекс» купит участок площадью 4 га на улице Косыгина, 15, интернет-компания объявила за неделю до закрытия сделки – 18 декабря. «Яндекс» объяснил необходимость переезда тем, что ему тесно в нынешних двух арендных офисах – на улице Льва Толстого и в бизнес-центре «Аврора» в районе ст. м. «Павелецкая». Компания заплатит за участок около главного здания МГУ $145 млн.

Сейчас на купленном участке находится 20-этажный гостиничный комплекс «Корстон» (построен под названием «Орленок» к Олимпиаде 1980 г.). Более 50% гостиницы – у президента девелопера Анатолия Кузнецова. Здание заложено в ВТБ, рассказывал он «Ведомостям», под кредит на строительство гостиницы «Корстон» в Казани. По данным «СПАРК-Интерфакса», ОАО «Гостиничный комплекс «Орленок» в залоге у ВТБ до 2021 г. «Корстон» построил 25-этажную гостиницу в Казани к Универсиаде 2013 г. Суммы, вырученной от продажи московского «Корстона», хватит на погашение кредита, НДС и налог на прибыль, говорил Кузнецов.

«Яндекс» сообщал, что разработает проект новой штаб-квартиры площадью 100 000–120 000 кв. м, которая будет построена по образцу кампусов. По оценке участников рынка, гостиницу, вероятно, снесут. Общий бюджет проекта без стоимости участка и сноса эксперты оценивали в $250–300 млн.

Что сейчас находится на месте будущей штаб-квартиры «Яндекса»