МТС купила облачного провайдера «ИТ-град» за 2,5 млрд рублей

За прошлый год объем данных в «облаках» МТС вырос в семь раз

Покупку «ИТ-града» МТС объясняет желанием усилиться на российском рынке облачных услуг Максим Стулов / Ведомости

МТС через дочернюю Vostok Mobile B.V. купила 100% облачного провайдера «ИТ-град 1 клауд» за 2,5 млрд руб., следует из раскрытия оператора. МТС купила облачный бизнес «ИТ-града» в Москве, Санкт-Петербурге и Казахстане, подтвердил «Ведомостям» гендиректор Itglobal.com (в эту группу компаний прежде входил облачный бизнес «ИТ-града») Дмитрий Гачко. По его словам, в сделку вошли дата-центры «ИТ-града» на этих территориях, сотрудники и действующие контракты. Представитель МТС это подтвердил.

«ИТ-град» предоставляет облачные услуги крупным компаниям под собственным брендом, малому и среднему бизнесу – под брендом 1cloud, говорится в сообщении МТС. Оба эти бренда в результате сделки получила МТС, уточнил представитель оператора Алексей Меркутов. Сейчас МТС предоставляет облачные сервисы под брендом CloudMTS на базе десяти дата-центров – со временем купленные бренды перейдут под него, объяснил Меркутов. У предыдущих владельцев «ИТ-града» – Itglobal.com – останется интеграторский бизнес и другие подразделения, они будут работать под брендом Itglobal.com, ориентируясь на зарубежные рынки, уточнил Гачко. По его словам, на «облака» приходилась примерно половина бизнеса Itglobal.com.

Облачные решения позволяют клиентам отказаться от покупки собственных серверов и при необходимости быстро нарастить IT-инфраструктуру. По данным IDC, в 2016 г. более половины всех облачных услуг приходилось на ритейл, финансы и промышленность. Аналитики IDC уверены в росте рынка облачных решений, одной из причин которого станет и госпрограмма цифровой экономики, поскольку она подразумевает автоматизацию предприятий.

Покупку «ИТ-града» МТС объясняет желанием усилиться на российском рынке облачных услуг. В сентябре 2018 г. МТС также купила за 8,9 млрд руб. дата-центр «Авантаж» (2240 серверных стоек в Подмосковье ). Объем хранимых и обрабатываемых данных в «облаках» МТС вырос в семь раз за 2018 г., говорит Меркутов, не раскрывая абсолютные величины. Доля IaaS-решений (ими в основном занимается «ИТ-град») составляет около 80% в общем объеме контрактов CloudМТС. Клиенты переносят в облако как поддерживающие, так и критически важные бизнес-процессы и системы, часто – всю свою ИТ-инфраструктуру, уверяет Меркутов.

«Мегафон» и Mail.ru Group в сентябре также отмечали рост спроса на свои «облака». «Вымпелком» в апреле 2018 г. запустил сервис по аренде вычислительных мощностей Beecloud. Часть провайдеров облачных услуг на российском рынке тогда связывали растущую популярность российских «облаков» с частичными блокировками облачных сервисов Amazon и Google, бывших частью IT-инфраструктуры российского бизнеса. Другие эксперты указывали на более низкие цены на услуги российских облачных провайдеров, удобство использования и настройки локальных решений.