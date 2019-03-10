Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Кинотеатры не пошли на выручку

Из-за бойкота кинотеатров «Гурвинек» собрал в полтора раза меньше прогнозов

Кинотеатры отказались прокатывать мультфильм из-за действий Минкульта

Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» собрал за прошедшие длинные выходные 14 млн руб., по данным единой государственной системы кинобилетов (ЕАИС). Российско-чешско-бельгийский мультфильм стал первым проектом, который бойкотирует большинство частных кинотеатров России. Так они протестуют против политики Минкульта – требования освободить прокат от иностранного кино, чтобы показывать отечественное.

О бойкоте на прошлой неделе объявили Ассоциация владельцев кинотеатров и три присоединившиеся к ней киносети («Синема стар», «Каро» и «Киномакс»): вместе они контролируют около 2000 кинозалов в стране и около половины продаж кинобилетов.

Бойкот негативно отразился на кассе «Гурвинека»: журнал «Бюллетень кинопрокатчика» до конфликта прогнозировал, что мультфильм соберет в первые выходные не менее 25 млн руб.

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