Из-за бойкота кинотеатров «Гурвинек» собрал в полтора раза меньше прогнозов

Статья опубликована в № 4770 от 11.03.2019 под заголовком: Кинотеатры не пошли на выручку

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Минкульт в последние годы регулярно меняет даты проката иностранного кино ради отечественного Студия им. Горького

Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» собрал за прошедшие длинные выходные 14 млн руб., по данным единой государственной системы кинобилетов (ЕАИС). Российско-чешско-бельгийский мультфильм стал первым проектом, который бойкотирует большинство частных кинотеатров России. Так они протестуют против политики Минкульта – требования освободить прокат от иностранного кино, чтобы показывать отечественное.

О бойкоте на прошлой неделе объявили Ассоциация владельцев кинотеатров и три присоединившиеся к ней киносети («Синема стар», «Каро» и «Киномакс»): вместе они контролируют около 2000 кинозалов в стране и около половины продаж кинобилетов.

Бойкот негативно отразился на кассе «Гурвинека»: журнал «Бюллетень кинопрокатчика» до конфликта прогнозировал, что мультфильм соберет в первые выходные не менее 25 млн руб.