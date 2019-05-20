Собчак назначена генеральным продюсером «Супер»

Андрей Гордеев / Ведомости

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак станет генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщили «Ведомостям» два источника в холдинге «Газпром-медиа». Собчак на звонки «Ведомостей» не ответила. Она вместе с другими генеральными продюсерами будет заниматься программным наполнением канала и принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения «Газпром-медиа». У «Супер» уже есть четыре генеральных продюсера, это сооснователи продюсерской компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян, Виталий Шляппко, Алексей Троцюк и Денис Жалинский.

Собчак возглавила российский L'Officiel в 2014 г., когда права на его издание приобрел бизнесмен и один из спонсоров ее будущей президентской кампании – Александр Федотов (ранее владел российской версией Forbes, но в прошлом году продал журнал из-за финансовых проблем). Она покинула пост главного редактора в декабре 2018 г., а в марте 2019 г. призналась, что издатель до сих пор не выплатил ей долги по зарплате.

В 2018 г. Собчак баллотировалась на пост президента России. Она набрала 1,68% голосов и заняла четвертое место после Владимира Путина, Павла Грудинина (КПРФ) и Владимира Жириновского (ЛДПР). Собчак опередила двух соперников – Григория Явлинского и Бориса Титова. На период участия в президентской гонке Собчак приостанавливала исполнение обязанностей главреда L’Officiel.

До этого Собчак в разные годы работала на телеканалах и радиостанциях в качестве ведущей и автора программ. Начав телевизионную карьеру с реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ, Собчак со временем перешла к ведению общественно-политических программ и ток-шоу («Госдеп с Ксенией Собчак» на MTV, «Собчак живьем» на телеканале «Дождь»). В начале 2019 г. телеведущая запустила шоу на YouTube, в котором она берет интервью у звезд шоу-бизнеса.

«Супер» – федеральный развлекательный телеканал, запущенный холдингом «Газпром-медиа» 1 января 2018 г. Он позиционируется как семейный телеканал романтических комедий, его целевая аудитория – зрители от 14 до 44 лет. Основой сетки канала является контент продюсерской компании Yellow, Black and White, например сериалы «Фитнес», «ИП Пирогова», «Психотип», «Творцы», «Вне игры».