РФПИ и China Investment Corporation вложат $1 млрд в технологии

Максим Стулов / Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) создают Российско-китайский научно-технический инновационный фонд капиталом до $1 млрд, куда вложатся поровну. Документы о запуске фонда 5 июня подпишут Минэкономразвития России и министерство науки и техники Китая в присутствии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РФПИ и подтвердил федеральный чиновник, участвовавший в переговорах по созданию фонда.

Фонд будет инвестировать в новые технологии в ключевых отраслях для экономик обеих стран – такие, как искусственный интеллект, инновационные материалы, космические технологии, пояснил представитель РФПИ. Речь идет о вложениях как в российские, так и в китайские компании. Конкретные требования к проектам представитель РФПИ не назвал. По его мнению, инвестиции помогут трансферу технологий между странами и тем самым увеличат шансы проектов на коммерческий успех.

Это не первый фонд РФПИ и CIC. В 2012 г. они создали совместный Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). В 2018 г. РКИФ вместе с китайской компанией Tus-Holdings создали Российско-китайский венчурный фонд капиталом $100 млн.

Китайские инвесторы последние несколько лет активно вкладываются в российские технологические компании. В мае 2017 г. китайская компания Wangsu Science & Technology купила контрольную долю в российской компании CDNvideo (провайдер услуг сети доставки контента), сумма не раскрывалась. А в этом году Huawei приобрела технологии компании «Вокорд». Китай потенциально огромный рынок сбыта для компаний, кроме того, они могут рассчитывать на инвестиции со стороны крупных финансовых площадок, объясняет интерес компаний инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

В 2018 г. Alibaba Group подписала соглашение с Mail.ru Group, «Мегафоном» и РФПИ о создании совместного предприятия AliExpress Russia в России. Сделка пока не закрыта.

Выходящая на китайский рынок компания растет быстрее, и продать ее можно будет дороже, чем в России, и это выгодно инвесторам, говорит директор по венчурным инвестициям УК «Лидер» Константин Надененко («Лидер» и китайский Shenzhen Capital летом 2018 г. договорились о создании фонда с капиталом $100 млн). Правда, размер нового фонда РФПИ и CIC ему кажется большим: обычно фонд инвестирует в 15–20 проектов, т. е. около $50 млн в каждую компанию, а в России не так много технологических проектов, которым нужны такие инвестиции. Представитель РФПИ говорит, что в одну сделку будет направляться не более 10–15% капитала фонда ($100–150 млн).

Китай всегда активно сотрудничал с российскими специалистами и заимствовал технологии, но не инвестировал в них, отмечает управляющий партнер Skolkovo Ventures Владимир Сакович. Сейчас же из-за геополитической обстановки Китай диверсифицирует рынки и начинает покупать и лицензировать технологии. В ближайшие годы китайский рынок станет основным внешним источником капитала для российских технологических компаний, прогнозирует он.

Представитель CIC не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев.