Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Роскомнадзор бьет рублем

Роскомнадзор накажет иностранные компании многомиллионными штрафами

Первыми в очереди могут оказаться Twitter и Facebook

«Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку [ресурсов или сервисов], нужно ввести до нее штрафы, нарастающие при повторном нарушении. Такой законопроект готов», – говорил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роскомнадзора Александр Жаров (здесь и далее его цитаты по «Интерфаксу»). В четверг такой законопроект был внесен в Госдуму депутатами «Единой России» – он вводит многомиллионные штрафы за нарушение закона «Об информации».

Самый высокий штраф ждет компании за невыполнение требования о хранении в России персональных данных россиян. За первое нарушение – 2–6 млн руб., за повторное – 6–18 млн.

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Комментарии
Гаджеты
04:47 14.06.2019
Какие только гадости на этом пмэфе не обсудили
00
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