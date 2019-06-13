Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Роскомнадзор бьет рублем
Роскомнадзор накажет иностранные компании многомиллионными штрафами
Первыми в очереди могут оказаться Twitter и Facebook
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Но ужесточением наказания за отказ хранить данные в России авторы поправок не ограничиваются
Евгений Разумный / Ведомости
«Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку [ресурсов или сервисов], нужно ввести до нее штрафы, нарастающие при повторном нарушении. Такой законопроект готов», – говорил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роскомнадзора Александр Жаров (здесь и далее его цитаты по «Интерфаксу»). В четверг такой законопроект был внесен в Госдуму депутатами «Единой России» – он вводит многомиллионные штрафы за нарушение закона «Об информации».
Самый высокий штраф ждет компании за невыполнение требования о хранении в России персональных данных россиян. За первое нарушение – 2–6 млн руб., за повторное – 6–18 млн.
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