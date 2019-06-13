Роскомнадзор накажет иностранные компании многомиллионными штрафами

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Но ужесточением наказания за отказ хранить данные в России авторы поправок не ограничиваются Евгений Разумный / Ведомости

«Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку [ресурсов или сервисов], нужно ввести до нее штрафы, нарастающие при повторном нарушении. Такой законопроект готов», – говорил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роскомнадзора Александр Жаров (здесь и далее его цитаты по «Интерфаксу»). В четверг такой законопроект был внесен в Госдуму депутатами «Единой России» – он вводит многомиллионные штрафы за нарушение закона «Об информации».

Самый высокий штраф ждет компании за невыполнение требования о хранении в России персональных данных россиян. За первое нарушение – 2–6 млн руб., за повторное – 6–18 млн.