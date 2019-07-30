Суд разрешил кинотеатру не платить за музыку в американских фильмах

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Максим Стулов / Ведомости

Российское авторское общество (РАО) не имеет права собирать с кинотеатров отчисления в пользу американских композиторов, решил 24 июля Суд по интеллектуальным правам. По законам США авторы саундтреков к фильмам передают свои права киностудиям, а не сохраняют их за собой. Это вердикт по иску РАО к кинотеатру «Премьер-зал «Юго-Западный» в Екатеринбурге. Если к такому же выводу придут другие суды, российские кинотеатры могут существенно сэкономить – на американское кино приходится около 70% их сборов.

РАО уполномочено государством на сбор вознаграждения в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений. Отчисления РАО платят кинотеатры, телеканалы, радиостанции, рестораны и т. д. Потом собранные деньги распределяются между композиторами и авторами песен. С 2011 г. максимальная ставка отчислений для кинотеатров – 1,2% валового сбора от продажи билетов, сетевые кинотеатры и кинотеатры, которые открывались по госпрограмме развития кинопоказа, платят меньше – 1 и 0,8% соответственно. Последние несколько лет РАО не раскрывает сумму сборов с кинотеатров. Всего российские кинотеатры в 2018 г. продали билетов на 50,3 млрд руб., сообщал государственный Фонд кино. Таким образом, кинотеатры могли перечислить РАО около 5 млрд руб.