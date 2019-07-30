Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: Кинотеатр создал прецедент

Суд разрешил кинотеатру не платить за музыку в американских фильмах

Сейчас такие отчисления собирает Российское авторское общество

Российское авторское общество (РАО) не имеет права собирать с кинотеатров отчисления в пользу американских композиторов, решил 24 июля Суд по интеллектуальным правам. По законам США авторы саундтреков к фильмам передают свои права киностудиям, а не сохраняют их за собой. Это вердикт по иску РАО к кинотеатру «Премьер-зал «Юго-Западный» в Екатеринбурге. Если к такому же выводу придут другие суды, российские кинотеатры могут существенно сэкономить – на американское кино приходится около 70% их сборов.

РАО уполномочено государством на сбор вознаграждения в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений. Отчисления РАО платят кинотеатры, телеканалы, радиостанции, рестораны и т. д. Потом собранные деньги распределяются между композиторами и авторами песен. С 2011 г. максимальная ставка отчислений для кинотеатров – 1,2% валового сбора от продажи билетов, сетевые кинотеатры и кинотеатры, которые открывались по госпрограмме развития кинопоказа, платят меньше – 1 и 0,8% соответственно. Последние несколько лет РАО не раскрывает сумму сборов с кинотеатров. Всего российские кинотеатры в 2018 г. продали билетов на 50,3 млрд руб., сообщал государственный Фонд кино. Таким образом, кинотеатры могли перечислить РАО около 5 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
alexv_home
04:51 30.07.2019
Если продано билетов на 50,3 млрд.руб, то сборы РАО около 1 процента от этой суммы составят 0,5 млрд.руб. (то есть 500,0 млн). Ну никак не 5,0 млрд. Или я чего-то в арифметике перестал понимать...
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике