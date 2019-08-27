Емкость дата-центров вырастет менее чем на 10% в этом году

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Андрей Гордеев / Ведомости

В 2019 г. количество дата-стоек в России может вырасти всего на 9,4% и составить 42 000, сообщил «Ведомостям» ведущий консультант агентства iKS-Consulting Станислав Мирин. Рост емкости замедляется третий год подряд: в 2018 г. количество стоек в России выросло в годовом сопоставлении на 10,8% (составило 38 700), а в 2017 г. – на 13% (34 900).

Самый быстрый рост в этом году обещает сеть дата-центров IXcellerate: с 1835 до 3815 стоек, это выведет ее на третье место на рынке. Лидер – «Ростелеком»: за год собирается добавить 816 стоек, всего будет 6686. DataLine сохранит второе место, хотя не будет увеличивать число стоек – 4811 штук. «Ростелеком» покупает DataLine, сообщал «Коммерсантъ»: рыночная стоимость компании – 21 млрд руб., в том числе чистый долг – около 4,1 млрд.