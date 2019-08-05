Бизнес дата-центров растет за счет государства и иностранных компаний

Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: Бизнес дата-центров не поспевает за спросом

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Крупные площадки заполнены и следующие объекты придется строить с нуля Ярослав Чингаев для Ведомостей

В 2018 г. выручка российских коммерческих дата-центров увеличилась на 29% и достигла 28,5 млрд руб., сообщил «Ведомостям» ведущий консультант агентства iKS-Consulting Станислав Мирин. По словам эксперта, облачный сегмент услуг дата-центров рос заметно быстрее – на 47%. Прирост числа серверных стоек на российском рынке он не раскрывает. В предыдущие годы рынок центров обработки данных рос похожими темпами: в 2017 г. он составил 21,9 млрд руб., превысив уровень 2016 г. на 26,9%.

Выручка дата-центров «Ростелекома» увеличилась на 30%, до 2023 г. компания намерена сохранить такой темп роста, сообщил представитель оператора. Выручка дата-центров Selectel увеличилась на 33% и составила 2,1 млрд руб., говорит гендиректор компании Олег Любимов. Однако он не соглашается с оценкой iKS-Consulting: по его наблюдениям, российский рынок в 2018 г. вырос на 20–25%. Управляющий директор Accenture в России и Казахстане Мария Григорьева ожидает, что российский рынок в ближайшие годы будет расти на 30%. Причина в том, что у ряда компаний нет возможности расширять собственные дата-центры, считает она.