В ассортименте МТС появился робот-юрист

«Мегафон» разработал свое решение совместно с NLogic (входит в «ИКС Холдинг»); «цифровой помощник» распознает как живую речь, так и свободные тексты в любом формате и, обучаясь, использует полученную информацию для создания юридических документов. У RobBee, работающего в объединенном центре обслуживания «Вымпелкома» в Ярославле, немного другой функционал: он специализируется на кассовой документации: в его обязанности входят, в частности, проверка и учет кассовых операций, проверка поступлений платежей и их соответствия данным, переданным налоговой инспекции. По словам представителя «Вымпелкома», число выполняемых операций увеличивается, благодаря системе, в два раза – без найма дополнительных сотрудников, а скорость, с какой производятся операции, увеличивается в среднем на 30%.