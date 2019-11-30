Технологии

В ассортименте МТС появился робот-юрист

Оператор пользуется им уже год
Петр Харатьян
Петр Харатьян
Человек все же нужен «виртуальному юристу» от МТС: если система сомневается, документы направляются на согласование людям /Максим Стулов, Евгений Разумный / Ведомости

МТС объявил о начале продаж системы «виртуальный юрист»: разработанная на основе технологий искусственного интеллекта, система Norma призвана сократить временные затраты корпоративных юристов на рутинные операции путем автоматизации работы с документами и управления жизненным циклом договоров, говорится в сообщении компании. Сам МТС пользуется Norma с 2018 г., теперь же намерен продавать ее.

Расходы на создание системы и ее экономический эффект компания не раскрывает.

Norma разработана центром искусственного интеллекта МТС, с 2018 г. она обучалась на внутренних документах компании: обрабатывала входящие документы, формировала претензии и иски (в частности, рассчитывала суммы штрафов, соответствующие условиям договора) и вносила информацию в ERP-системы (системы планирования ресурсов предприятия), говорится в сообщении МТС. Те места в документах, где система «сомневается» в своем правильном понимании информации, подсвечиваются и направляются на согласование человеку, объясняет представитель компании. По его словам, сейчас Norma справляется самостоятельно более чем с 90% документов своего профиля. Система также автоматически выявляет договоры, сроки действия которых истекают, и генерирует уведомления для отправки контрагентам.

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Технологии

Подобные решения есть и у других операторов: «цифровой помощник юриста» у «Мегафона» и система RobBee у «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), сообщили их представители. По их словам, эти системы, как и «виртуальный юрист» МТС, работают с точностью 90%.

«Мегафон» разработал свое решение совместно с NLogic (входит в «ИКС Холдинг»); «цифровой помощник» распознает как живую речь, так и свободные тексты в любом формате и, обучаясь, использует полученную информацию для создания юридических документов. У RobBee, работающего в объединенном центре обслуживания «Вымпелкома» в Ярославле, немного другой функционал: он специализируется на кассовой документации: в его обязанности входят, в частности, проверка и учет кассовых операций, проверка поступлений платежей и их соответствия данным, переданным налоговой инспекции. По словам представителя «Вымпелкома», число выполняемых операций увеличивается, благодаря системе, в два раза – без найма дополнительных сотрудников, а скорость, с какой производятся операции, увеличивается в среднем на 30%.

«Вымпелком» своего робота не продает, говорит его представитель, не объясняя причин. «Мегафон» тестирует продажи «цифрового помощника юриста» с лета 2019 г., официальный старт продаж запланирован на середину декабря 2019 г., сообщил представитель оператора. Сколько этот робот будет стоить, компания не раскрывает.

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Представитель МТС также не назвал цену Norma. По его словам, система ориентирована на крупный и средний бизнес, ее стоимость будет зависеть от масштабов документооборота конкретной компании. Человек, близкий к оператору, указывает стоимость такого решения для среднего бизнеса порядка 200 000 – 250 000 руб в год.

Робот-юрист может быть интересен в первую очередь среднему бизнесу: если для малого бизнеса оплата такого решения может быть неподъемной, то крупный бизнес пока вряд ли готов доверить свои документы искусственному интеллекту, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, – здесь можно говорить разве что о первичном фильтре документооборота.

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