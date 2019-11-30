В ассортименте МТС появился робот-юрист
МТС объявил о начале продаж системы «виртуальный юрист»: разработанная на основе технологий искусственного интеллекта, система Norma призвана сократить временные затраты корпоративных юристов на рутинные операции путем автоматизации работы с документами и управления жизненным циклом договоров, говорится в сообщении компании. Сам МТС пользуется Norma с 2018 г., теперь же намерен продавать ее.
Расходы на создание системы и ее экономический эффект компания не раскрывает.
Norma разработана центром искусственного интеллекта МТС, с 2018 г. она обучалась на внутренних документах компании: обрабатывала входящие документы, формировала претензии и иски (в частности, рассчитывала суммы штрафов, соответствующие условиям договора) и вносила информацию в ERP-системы (системы планирования ресурсов предприятия), говорится в сообщении МТС. Те места в документах, где система «сомневается» в своем правильном понимании информации, подсвечиваются и направляются на согласование человеку, объясняет представитель компании. По его словам, сейчас Norma справляется самостоятельно более чем с 90% документов своего профиля. Система также автоматически выявляет договоры, сроки действия которых истекают, и генерирует уведомления для отправки контрагентам.
Подобные решения есть и у других операторов: «цифровой помощник юриста» у «Мегафона» и система RobBee у «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), сообщили их представители. По их словам, эти системы, как и «виртуальный юрист» МТС, работают с точностью 90%.
«Мегафон» разработал свое решение совместно с NLogic (входит в «ИКС Холдинг»); «цифровой помощник» распознает как живую речь, так и свободные тексты в любом формате и, обучаясь, использует полученную информацию для создания юридических документов. У RobBee, работающего в объединенном центре обслуживания «Вымпелкома» в Ярославле, немного другой функционал: он специализируется на кассовой документации: в его обязанности входят, в частности, проверка и учет кассовых операций, проверка поступлений платежей и их соответствия данным, переданным налоговой инспекции. По словам представителя «Вымпелкома», число выполняемых операций увеличивается, благодаря системе, в два раза – без найма дополнительных сотрудников, а скорость, с какой производятся операции, увеличивается в среднем на 30%.
«Вымпелком» своего робота не продает, говорит его представитель, не объясняя причин. «Мегафон» тестирует продажи «цифрового помощника юриста» с лета 2019 г., официальный старт продаж запланирован на середину декабря 2019 г., сообщил представитель оператора. Сколько этот робот будет стоить, компания не раскрывает.
Представитель МТС также не назвал цену Norma. По его словам, система ориентирована на крупный и средний бизнес, ее стоимость будет зависеть от масштабов документооборота конкретной компании. Человек, близкий к оператору, указывает стоимость такого решения для среднего бизнеса порядка 200 000 – 250 000 руб в год.
Робот-юрист может быть интересен в первую очередь среднему бизнесу: если для малого бизнеса оплата такого решения может быть неподъемной, то крупный бизнес пока вряд ли готов доверить свои документы искусственному интеллекту, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, – здесь можно говорить разве что о первичном фильтре документооборота.