МТС раскрыл финансовые результаты за III квартал
МТС отчитался о финансовых результатах за III квартал 2019 г. Общая выручка компании увеличилась на 4,6% до 133,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании в России составила 121,9 млрд руб., что на 2,4% больше, чем в III квартале 2018 г. (119,1 млрд руб.). Чистая прибыль составила 18,4 млрд руб.
Общий показатель OIBDA в III квартале 2019 г. составил 62,8 млрд, что на 5,9% больше, чем в III квартале прошлого года.
Общая маржинальность OIBDA — 46,9%. OIBDA МТС в России выросла на 3,2% до 57,3 млрд по сравнению с III кварталом 2018 г. Маржинальность OIBDA по России составила 47%.
Положительные результаты в третьем квартале компания объясняет ростом пользования услуг передачи данных (на 3%) и ростом потребления финтех продуктов и услуг «МТС Банка», а также других цифровых сервисов.
По итогам III квартала количество розничных точек сети МТС сократилось на 24 салона и составило 5857 точек. «Мы подтверждаем амбиции сократить розничную сеть на 200-300 салонов до конца 2019 г., а до конца 2020 г. видим возможность сократить до 600 салонов», – рассказал Корня.
По итогам 9 месяцев 2019 г. капитальные затраты МТС в России составили 15,6% от выручки (54,2 млрд рублей), что почти на 10% больше, чем по итогам 9 месяцев прошлого года. Общие капитальные затраты компании по итогам 9 месяцев составили 61,1 млрд руб. До конца 2019 г. МТС планирует увеличить их до 90 млрд руб с учетом трат на закон Яровой. Нынешняя оценка дополнительных инвестиций, необходимых для соблюдения этого закона – 50 млрд руб.