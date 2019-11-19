МТС раскрыл финансовые результаты за III квартал

По итогам 9 месяцев 2019 г. капитальные затраты МТС в России составили 15,6% от выручки (54,2 млрд рублей), что почти на 10% больше, чем по итогам 9 месяцев прошлого года. Общие капитальные затраты компании по итогам 9 месяцев составили 61,1 млрд руб. До конца 2019 г. МТС планирует увеличить их до 90 млрд руб с учетом трат на закон Яровой. Нынешняя оценка дополнительных инвестиций, необходимых для соблюдения этого закона – 50 млрд руб.