МТС покидает украинский рынок

Сегодня же компания сообщила о созыве 30 декабря внеочередного собрания акционеров. Владельцам МТС предложено одобрить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев этого года почти на 26,5 млрд руб. (около $415 млн). Это будет сделано «принимая во внимание» финансовые результаты МТС за девять месяцев 2019 г. и продажу «Vodafone Украина», сообщила компания. Примерно половина вырученных от сделки денег пойдет на дивиденды, рассказал «Ведомостям» представитель МТС. На что пойдет вторая половина средств, компания не раскрывает.