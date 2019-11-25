МТС покидает украинский рынок
Российский оператор связи МТС подписал соглашение о продаже своего бизнеса на Украине, сообщила компания. В этой стране МТС работала под брендом Vodafone. Теперь компания «Vodafone Украина» перейдет «дочке» азербайджанского оператора Bakcell – компании Telco Solutions and Investments. Сумма сделки составит $734 млн.
В пресс-релизе поясняется, что МТС через свою люксембургскую «дочку» Allegretto Holding продает 100%-ную долю в нидерландской компании Preludium. Последняя, в свою очередь, является единственным акционером «Vodafone Украина». Передача акций произойдет в ближайшее время, подчеркнул российский оператор.
Как отметил президент МТС Алексей Корня, который цитируется в пресс-релизе, сделка соответствует «обновленной стратегии»: компания концентрирует усилия на российском рынке, генерирующем более 90% выручки.
Украина была вторым зарубежным рынком, на который вышла МТС. Первая сеть в 2002 г. была развернута в Белоруссии. А в 2003 г. компания купила 100% акций лидера украинского рынка – UMC.
Сегодня же компания сообщила о созыве 30 декабря внеочередного собрания акционеров. Владельцам МТС предложено одобрить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев этого года почти на 26,5 млрд руб. (около $415 млн). Это будет сделано «принимая во внимание» финансовые результаты МТС за девять месяцев 2019 г. и продажу «Vodafone Украина», сообщила компания. Примерно половина вырученных от сделки денег пойдет на дивиденды, рассказал «Ведомостям» представитель МТС. На что пойдет вторая половина средств, компания не раскрывает.
МТС платит дивиденды дважды в год – за первое полугодие и за год. За последние пять лет компания выплатила акционерам по 52 млрд руб. На ближайшую трехлетку план компании – 54 млрд руб. ежегодно. Дивиденды за первое полугодие 2019 г. уже одобрены – 17,35 млрд руб.