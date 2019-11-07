МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными

Андрей Гордеев / Ведомости

МТС вывела на рынок систем безопасности собственные устройства из сферы интернета вещей. Это целый комплекс из телеметрического модуля, вшитого в спецодежду работника, Bluetooth-датчиков по периметру помещения, а также программного обеспечения.

По словам представителя МТС, это технологическое решение сделает производство более безопасным и поможет эффективнее следить за активностью работников.

Носимое устройство определяет свое местоположение и передает информацию о нем в программу через WiFi или по сотовой сети, объясняет представитель МТС Алексей Меркутов, это происходит с частотой раз в секунду. Заказчик фактически в режиме реального времени может наблюдать, как его сотрудник идет по помещению. Можно оснастить устройство также газоанализатором, тревожной кнопкой, пульсометром и проч. Где проходили испытания комплекса, Меркутов не сказал, но перечислил отрасли: нефтепереработка, сельское хозяйство, машиностроение и строительство.

Устройства под названием «умные каски» успешно испытали Softline и «Ростелеком»: с их помощью можно следить за передвижением и состоянием сотрудника и за тем, соблюдал ли он правила техники безопасности. Представитель «Ростелекома» отказался дать прогноз эффективности подобных носимых устройств, но заверил, что цифровизация промышленности – одно из приоритетных направлений компании. В выручке операторов доля таких услуг – десятые процента, точной статистики продаж и оценки рынка нет, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

У «Билайн бизнеса» («Вымпелком») также есть IoT-решения для бизнеса, сказал представитель оператора и привел в пример услугу «Единый мониторинг». Ее пользователи могут собирать информацию о передвижениях курьеров, водителей корпоративного транспорта и прочих сотрудников вне офиса – для этого на телефон работника нужно установить приложение «Билайн трекер».

Как говорит Павел Иванченко, руководитель «Мегафона» по IoT и цифровым решениям, летом оператор представил умные средства индивидуальной защиты. Умная спецодежда состоит из каски, жилета, куртки, ремня безопасности, перчаток и обуви, в которые встроены датчики GPS, Вluetooth и Ultra-Wide Band. Интеграция датчиков с IoT-платформой «Мегафона» позволяет определить местоположение работника с точностью до 0,3–0,5 м. Датчики помехоустойчивы и способны несколько дней работать автономно, заключает Иванченко.

Телекомоборудование позволяет следить за перемещениями и состоянием здоровья сотрудников, особенно это важно на нефтегазовых предприятиях, где ошибка может стоить жизни, говорит Кусков.

По данным Gartner, корпоративный и автомобильный рынок интернета вещей вырастет до 5,8 млрд точек в 2020 г., на 21% больше, чем в 2019 г. Больше всего интернет вещей будут использовать в коммунальной сфере, например для учета электроэнергии. Самый быстрый рост в интернете вещей покажут осветительные приборы: на 424 к 2020 г., считает Gartner, следом автомобильная промышленность и здравоохранение: 31 и 29%.

Датчики МТС – одно из решений для комплексной цифровизации предприятий, говорит PR-директор компании «Цифра» Ксения Боровикова, существенный эффект они дают, когда интегрированы с интернетом вещей на предприятии: можно анализировать, почему его действия приводят к тому или иному результату.