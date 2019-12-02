«Сколково» предложило создать IT-интегратора для государства
Российский рынок системной интеграции преимущественно поделен между десяткой крупнейших интеграторов – они зарабатывают на сотрудничестве с иностранными компаниями и не заинтересованы в импортозамещении, поэтому в пику им нужно создать государственного интегратора в технопарке «Сколково». Новая «Сколково-интеграция» должна создавать комплексные отраслевые IT-решения и продвигать их – для этого нужно проработать законодательство под государственного интегратора и дать ему «временные» преференции.
Такое предложение описано в письме технопарка «Сколково» (100%-ная «дочка» фонда «Сколково») премьер-министру Дмитрию Медведеву. А тот 5 ноября наложил резолюцию: в идее «есть рациональное зерно». Медведев поручил председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу и вице-премьеру Максиму Акимову «проработать и доложить предложения». «Ведомости» ознакомились с копией письма. Пресс-секретарь Медведева подтвердил его получение и факт данных поручений. Представитель Акимова говорит, что поручения получены, работа по ним ведется.