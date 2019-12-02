«Сколково» предложило создать IT-интегратора для государства

Российский рынок системной интеграции преимущественно поделен между десяткой крупнейших интеграторов – они зарабатывают на сотрудничестве с иностранными компаниями и не заинтересованы в импортозамещении, поэтому в пику им нужно создать государственного интегратора в технопарке «Сколково». Новая «Сколково-интеграция» должна создавать комплексные отраслевые IT-решения и продвигать их – для этого нужно проработать законодательство под государственного интегратора и дать ему «временные» преференции.