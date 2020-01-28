«Почта России» заработала 21 млрд рублей на цифровых сервисах

Примерно 10% выручки «Почты России» в прошлом году пришлось на цифровые продукты, сообщил «Ведомостям» представитель компании: это свыше 21 млрд руб., а в позапрошлом году цифровая выручка составила всего 7 млрд руб. Сейчас ежемесячно «Почта России» зарабатывает на цифровых сервисах примерно по 2 млрд руб., а интернет-трафик достигает 20 млн посетителей в месяц.