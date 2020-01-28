Технологии

«Почта России» заработала 21 млрд рублей на цифровых сервисах

Цель компании – почти 100 млрд рублей
Екатерина Кинякина
Выручка от цифровых сервисов «Почты России» в 2019 г. составила 21,2 млрд руб. – почти втрое больше, чем в 2018 г. /Евгений Разумный / Ведомости

Примерно 10% выручки «Почты России» в прошлом году пришлось на цифровые продукты, сообщил «Ведомостям» представитель компании: это свыше 21 млрд руб., а в позапрошлом году цифровая выручка составила всего 7 млрд руб. Сейчас ежемесячно «Почта России» зарабатывает на цифровых сервисах примерно по 2 млрд руб., а интернет-трафик достигает 20 млн посетителей в месяц.

В 2024 г. «Почта России» рассчитывает на увеличение выручки от цифровых решений до 157 млрд руб., заявил заместитель гендиректора по информационным технологиям «Почты России» Сергей Емельченков, – это будет половина всей выручки компании. Для достижения этих показателей планируется инвестировать в развитие новых продуктовых решений 47 млрд руб., сообщил Емельченков.

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