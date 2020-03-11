«Связной» открыл магазины для геймеров

На прошлой неделе «Связной» открыл в Подмосковье первые три магазина компьютеров и аксессуаров для игр – «Связной Play». Об этом сообщил представитель ритейлера. Пока в них можно протестировать и купить игровые ноутбуки Acer и MSI за 60 000 — 80 000 руб., а также аксессуары для игроков: специальные клавиатуры, мыши и проч. Такой ассортимент ориентирован, в первую очередь, на начинающих геймеров, в дальнейшем он будет расширяться, обещают в «Связном». Пока «Связной» тестирует новый формат, подчеркивает его представитель. Как долго продлится эксперимент, он не сказал.