«Росатом» хочет потратить 3 млрд рублей на софт Microsoft

С начала 2020 г. структура «Росатома», «Атомкомплект», объявила тендеры на закупку для «дочек» госкорпорации программного обеспечения Microsoft. Всего госкорпорация собирается потратить 3 млрд руб. – это будет крупнейшая закупка ПО Microsoft с 2016 г., когда «Росатом» купил его на 1,8 млрд руб. Приобретаются лицензии на офисное ПО, платформу Microsoft Azure и другие облачные решения.