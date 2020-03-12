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«Росатом» хочет потратить 3 млрд рублей на софт Microsoft

Но у Microsoft нет лицензии на поставку софта госкорпорации
Екатерина Кинякина
«Росатом» хочет потратить 3 млрд руб. на программное обеспечение Microsoft /Максим Стулов / Ведомости

С начала 2020 г. структура «Росатома», «Атомкомплект», объявила тендеры на закупку для «дочек» госкорпорации программного обеспечения Microsoft. Всего госкорпорация собирается потратить 3 млрд руб. – это будет крупнейшая закупка ПО Microsoft с 2016 г., когда «Росатом» купил его на 1,8 млрд руб. Приобретаются лицензии на офисное ПО, платформу Microsoft Azure и другие облачные решения.

В 2016 г. тендер выиграл интегратор «Крок». Соглашение с Microsoft и «Крок» истекло в 2019 г., уточнил директор IT-департамента «Росатома» Евгений Абакумов. Теперь обзавестись софтом будет непросто. Microsoft пока не получил новую лицензию на поставку ПО «Росатому», подтвердил представитель госкорпорации Андрей Иванов. Российское представительство Microsoft отказалось от комментариев.

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