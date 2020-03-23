Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система

Минкомсвязи ведет работу в соответствии с поручением, говорит представитель министерства, но никаких подробностей не сообщает. Ни один из органов власти на данный момент не обладает системой, в которой объединялись бы медицинские данные и данные мобильных операторов, отметил директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. Скорее всего, реализацией системы займется одно из подведомственных учреждений Минкомсвязи, МВД или ФСБ либо один из операторов, полагает он.