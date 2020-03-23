Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин. Система должна быть запущена до 27 марта, говорится на сайте правительства.
Она должна использовать данные сотовых операторов о геолокации абонентов, написано в опубликованном правительством плане противоэпидемических мероприятий. В системе должна быть предусмотрена возможность оповещения граждан о контактах с носителями вируса – данные об этих контактах будут направляться и в региональные штабы по борьбе с эпидемией.
Минкомсвязи ведет работу в соответствии с поручением, говорит представитель министерства, но никаких подробностей не сообщает. Ни один из органов власти на данный момент не обладает системой, в которой объединялись бы медицинские данные и данные мобильных операторов, отметил директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. Скорее всего, реализацией системы займется одно из подведомственных учреждений Минкомсвязи, МВД или ФСБ либо один из операторов, полагает он.
Сотрудники двух сотовых операторов утверждают, что никаких распоряжений от министерства пока не получили и не могут предположить, какого рода данные абонентов им придется передавать государству.