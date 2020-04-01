Москвичи на карантине стали дольше спать
Сотовые операторы поняли это по активности абонентов
Москвичи, отправленные на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, стали спать почти на час дольше, посчитала МТС. Проанализировав с помощью обезличенных больших данных активность абонентов, компания выяснила, что ее абоненты во второй половине марта стали ложиться спать примерно на полчаса позже, чем в феврале, а вставать на 25 минут позже, рассказывает представитель оператора Алексей Меркутов.
В феврале жители Москвы и Подмосковья спали (то есть не использовали смартфоны) в среднем 6 часов 30 минут в сутки, а во второй половине марта этот показатель вырос до 7 часов 25 минут.
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