Москвичи на карантине стали дольше спать

Москвичи, отправленные на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, стали спать почти на час дольше, посчитала МТС. Проанализировав с помощью обезличенных больших данных активность абонентов, компания выяснила, что ее абоненты во второй половине марта стали ложиться спать примерно на полчаса позже, чем в феврале, а вставать на 25 минут позже, рассказывает представитель оператора Алексей Меркутов.