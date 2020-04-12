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Сотовые абоненты уезжают из Москвы

Они пережидают эпидемию коронавируса на дачах и возвращаются домой из-за потери работы
Екатерина Кинякина
PhotoXpress

Пользователи мобильной связи разъезжаются из Москвы из-за распространения коронавирусной инфекции, рассказали «Ведомостям» сотрудники сотовых компаний. По данным МТС, с 25 марта по 8 апреля Москву покинуло более 15% ее абонентов. 79% из уехавших переместились в Подмосковье, 21% ‒ отправились в другие регионы. 

Абоненты возвращаются в «домашние» регионы, в том числе из Москвы, рассказывает представитель «Мегафона». С начала апреля количество тех, кто пользовался мобильной связью в гостевых сетях, сократилось на 50%, поток возвращающихся домой усиливается, утверждает он.

«Вымпелком» и Tele2 не приводят данные о миграциях абонентов. Ранее представитель Tele2 рассказывал о росте спроса на роутеры и подключения к интернету по технологии LTE-450, хорошо подходящей для использования за городом, в частности на дачах.

Десятки тысяч московских абонентов переехали в близлежащие регионы, например в Ярославскую, Тульскую, Нижегородскую области, отмечает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Кто-то разъезжается по домам, кто-то поехал пережидать вспышку коронавируса на подмосковные дачи, говорит он. Часть уезжающих из Москвы – те, кто из-за закрытия предприятий и организаций остался без работы, отмечает Кусков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных