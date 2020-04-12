Сотовые абоненты уезжают из Москвы

Сотовые абоненты уезжают из МосквыОни пережидают эпидемию коронавируса на дачах и возвращаются домой из-за потери работы
Пользователи мобильной связи разъезжаются из Москвы из-за распространения коронавирусной инфекции, рассказали «Ведомостям» сотрудники сотовых компаний. По данным МТС, с 25 марта по 8 апреля Москву покинуло более 15% ее абонентов. 79% из уехавших переместились в Подмосковье, 21% ‒ отправились в другие регионы.
Абоненты возвращаются в «домашние» регионы, в том числе из Москвы, рассказывает представитель «Мегафона». С начала апреля количество тех, кто пользовался мобильной связью в гостевых сетях, сократилось на 50%, поток возвращающихся домой усиливается, утверждает он.
«Вымпелком» и Tele2 не приводят данные о миграциях абонентов. Ранее представитель Tele2 рассказывал о росте спроса на роутеры и подключения к интернету по технологии LTE-450, хорошо подходящей для использования за городом, в частности на дачах.
Десятки тысяч московских абонентов переехали в близлежащие регионы, например в Ярославскую, Тульскую, Нижегородскую области, отмечает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Кто-то разъезжается по домам, кто-то поехал пережидать вспышку коронавируса на подмосковные дачи, говорит он. Часть уезжающих из Москвы – те, кто из-за закрытия предприятий и организаций остался без работы, отмечает Кусков.