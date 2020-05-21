Как искусственный интеллект помогает бороться с эпидемией COVID-19

Искусственный интеллект (ИИ) Сбербанка научился распознавать затемнения в легких, вызванные COVID-19, рассказал первый зампредседателя его правления Александр Ведяхин. Анализ данных компьютерной томографии с помощью ИИ позволяет найти области изменения и вычисляет их объем, определяя степень тяжести заболевания, утверждает он. По словам Ведяхина, уже сейчас система определяет заболевание с точностью выше 90%, т. е. «на уровне хороших рентгенологов». До конца мая Сбербанк обещает подключить к ней 10 стационаров (каких – он не уточнил).