Сотовые операторы назвали самые популярные бренды смартфонов

МТС раскрыла данные о том, какими смартфонами пользуются ее абоненты. Популярнее всего Samsung – на этот бренд приходится 20% зарегистрированных на ее сети аппаратов, следует из материалов компании. Следом идет Huawei с суббрендом Honor (14%), на 3-м месте – Apple (11,1%). При этом, как отмечает представитель МТС Алексей Меркутов, в 2020 г. доля iPhone среди используемых абонентами МТС смартфонов в этом году достигла исторического максимума. Что касается Samsung, то 1-е место по популярности смартфоны занимают с 2014 г., отмечает он.