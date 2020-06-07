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Сотовые операторы назвали самые популярные бренды смартфонов

Чаще всего их абоненты пользуются Honor от Huawei, Samsung и Apple
Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

МТС раскрыла данные о том, какими смартфонами пользуются ее абоненты. Популярнее всего Samsung – на этот бренд приходится 20% зарегистрированных на ее сети аппаратов, следует из материалов компании. Следом идет Huawei с суббрендом Honor (14%), на 3-м месте – Apple (11,1%). При этом, как отмечает представитель МТС Алексей Меркутов, в 2020 г. доля iPhone среди используемых абонентами МТС смартфонов в этом году достигла исторического максимума. Что касается Samsung, то 1-е место по популярности смартфоны занимают с 2014 г., отмечает он.

В пятерку самых популярных у абонентов МТС брендов входят Xiaomi (11%) и Nokia (6,5%).

В I квартале 2020 г. смартфоны были у 75,1% абонентов МТС в России, говорится в отчете компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных