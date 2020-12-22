Сотовые компании спустились в тоннели

В конце ноября – начале декабря агентство Telecom Daily измерило скорость мобильного интернета в московском метро и стабильность его работы. Все четыре сотовых оператора, а также работающий в вагонах метро провайдер WiFi «Максимателеком» повысили скорость передачи данных, следует из отчета. На станциях по скорости (при закачке) лидируют «Мегафон» и МТС – за год оба оператора увеличили скорость доступа в 1,5 раза до 114 Мбит/с и 113 Мбит/с соответственно. На 3-м месте «Вымпелком» со скоростью 52,6 Мбит/с. «Билайну» с конца прошлого года за счет активного сетевого строительства в метро удалось увеличить этот показатель в 3,5 раза, подчеркивают авторы исследования.