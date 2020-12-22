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Сотовые компании спустились в тоннели

В этом году операторы мобильной связи уделили особое внимание развитию сетей в метро
Екатерина Кинякина Валерий Кодачигов
Нигде в России в этом году качественные характеристики мобильного доступа не росли такими темпами, как в московской подземке /Андрей Гордеев / Ведомости

В конце ноября – начале декабря агентство Telecom Daily измерило скорость мобильного интернета в московском метро и стабильность его работы. Все четыре сотовых оператора, а также работающий в вагонах метро провайдер WiFi «Максимателеком» повысили скорость передачи данных, следует из отчета. На станциях по скорости (при закачке) лидируют «Мегафон» и МТС – за год оба оператора увеличили скорость доступа в 1,5 раза до 114 Мбит/с и 113 Мбит/с соответственно. На 3-м месте «Вымпелком» со скоростью 52,6 Мбит/с. «Билайну» с конца прошлого года за счет активного сетевого строительства в метро удалось увеличить этот показатель в 3,5 раза, подчеркивают авторы исследования.

У Tele2 с 22 Мбит/с скорость на станциях выросла до 23,8 Мбит/с.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных