Рост спроса на компьютеры ударил по автоконцернам

Крупнейший автопроизводитель в мире – немецкая компания Volkswagen – объявил в конце 2020 г. о планируемом сокращении производства на своих предприятиях в Европе, Северной Америке и Китае в I квартале 2021 г. на 100 000 автомобилей по сравнению с прежним планом. Ford Motor сообщила 8 января, что компания вынуждена остановить конвейер на заводе в Луисвилле, штат Кентукки, где собираются модели Ford Escape и Lincoln Corsair.