Рост спроса на компьютеры ударил по автоконцернам

Рост спроса на компьютеры ударил по автоконцернамАвтокомпании сокращают производство из-за нехватки чипов
Одна за другой мировые автокомпании объявляют о приостановке производств и сокращении выпуска новых автомобилей из-за нехватки микросхем. Виновата опять пандемия коронавируса: из-за роста спроса на компьютеры, ноутбуки и смартфоны производители микроэлектронных компонентов фактически работают на полной загрузке и при этом едва справляются с возросшими запросами своих основных клиентов, которые выпускают соответствующую технику.
Крупнейший автопроизводитель в мире – немецкая компания Volkswagen – объявил в конце 2020 г. о планируемом сокращении производства на своих предприятиях в Европе, Северной Америке и Китае в I квартале 2021 г. на 100 000 автомобилей по сравнению с прежним планом. Ford Motor сообщила 8 января, что компания вынуждена остановить конвейер на заводе в Луисвилле, штат Кентукки, где собираются модели Ford Escape и Lincoln Corsair.