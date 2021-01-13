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Рост спроса на компьютеры ударил по автоконцернам

Автокомпании сокращают производство из-за нехватки чипов
Илья Виноградов
Производители полупроводниковых приборов считают своими основными клиентами именно компании, выпускающие электронику /MATTHIAS BALK / DPA / AFP

Одна за другой мировые автокомпании объявляют о приостановке производств и сокращении выпуска новых автомобилей из-за нехватки микросхем. Виновата опять пандемия коронавируса: из-за роста спроса на компьютеры, ноутбуки и смартфоны производители микроэлектронных компонентов фактически работают на полной загрузке и при этом едва справляются с возросшими запросами своих основных клиентов, которые выпускают соответствующую технику.

Крупнейший автопроизводитель в мире – немецкая компания Volkswagen – объявил в конце 2020 г. о планируемом сокращении производства на своих предприятиях в Европе, Северной Америке и Китае в I квартале 2021 г. на 100 000 автомобилей по сравнению с прежним планом. Ford Motor сообщила 8 января, что компания вынуждена остановить конвейер на заводе в Луисвилле, штат Кентукки, где собираются модели Ford Escape и Lincoln Corsair.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных