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«Эр-телеком» уступил лидерство МТС

«Дочка» «Системы» стала крупнейшим частным интернет-провайдером в РФ
Валерий Кодачигов
МТС успешно переподключает абонентов других компаний и обеспечивает лояльность собственных, повышая скорость доступа и качество обслуживания /Андрей Гордеев / Ведомости

Провайдер домашнего широкополосного доступа (ШПД) «Эр-телеком холдинг» (ЭТХ) уступил 1-е место «дочке» АФК «Система», говорится в отчете агентства Telecom Daily, по итогам IV квартала прошлого года МТС опередила прежнего лидера примерно на 10 000 подписчиков. К концу года у МТС было 3,84 млн пользователей ШПД, у ЭТХ – примерно 3,83 млн. Кварталом ранее операторы обслуживали 3,76 млн и 3,82 млн подписчиков соответственно.

«Эр-телеком» впервые с 2012 г. оказался на 2-м месте в России по количеству пользователей домашнего интернета среди частных провайдеров и на третьей позиции в общем зачете (первую строчку занимает государственный «Ростелеком» с 12,35 млн абонентов ШПД).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных