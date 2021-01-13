«Эр-телеком» уступил лидерство МТС

Провайдер домашнего широкополосного доступа (ШПД) «Эр-телеком холдинг» (ЭТХ) уступил 1-е место «дочке» АФК «Система», говорится в отчете агентства Telecom Daily, по итогам IV квартала прошлого года МТС опередила прежнего лидера примерно на 10 000 подписчиков. К концу года у МТС было 3,84 млн пользователей ШПД, у ЭТХ – примерно 3,83 млн. Кварталом ранее операторы обслуживали 3,76 млн и 3,82 млн подписчиков соответственно.