«Ростелеком» совместит сотовую связь, освещение и рекламу

«Ростелеком» совместит сотовую связь, освещение и рекламуОператор заказал партию телекоммуникационных вышек нового поколения
На своем портале «Ростелеком» разместил контракт на строительство вышек на 900 млн руб. Решение, которое предстоит реализовать подрядчику, включает дизайн и производство многофункциональных опор с системами радиосвязи, видеонаблюдения, освещения, WiFi. Работы должны быть завершены до конца 2023 г., указано в контракте. Этот проект «Ростелеком» реализует под конкретного заказчика, пояснил представитель оператора. Имя заказчика в «Ростелекоме» не раскрывают.
«В стратегической перспективе «Ростелеком» планирует стать инфраструктурным оператором для операторов и предоставлять такие решения под ключ», – пояснил представитель компании, отметив, что преимущество разработки заключается в том, что в корпус опоры встроена антенна, к которой можно подключить оборудование сразу нескольких операторов мобильной связи. Такие конструкции легче модернизировать, что особенно важно в связи с перспективой внедрения оборудования стандарта 5G, пояснили в компании. Помимо того, это решение должно будет соответствовать определенному дизайну, согласованному с «Ростелекомом».