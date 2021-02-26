«Ростелеком» совместит сотовую связь, освещение и рекламу

«В стратегической перспективе «Ростелеком» планирует стать инфраструктурным оператором для операторов и предоставлять такие решения под ключ», – пояснил представитель компании, отметив, что преимущество разработки заключается в том, что в корпус опоры встроена антенна, к которой можно подключить оборудование сразу нескольких операторов мобильной связи. Такие конструкции легче модернизировать, что особенно важно в связи с перспективой внедрения оборудования стандарта 5G, пояснили в компании. Помимо того, это решение должно будет соответствовать определенному дизайну, согласованному с «Ростелекомом».