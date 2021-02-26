Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

«Ростелеком» совместит сотовую связь, освещение и рекламу

Оператор заказал партию телекоммуникационных вышек нового поколения
Екатерина Кинякина
В стратегической перспективе «Ростелеком» планирует стать инфраструктурным оператором и предоставлять такие решения под ключ /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

На своем портале «Ростелеком» разместил контракт на строительство вышек на 900 млн руб. Решение, которое предстоит реализовать подрядчику, включает дизайн и производство многофункциональных опор с системами радиосвязи, видеонаблюдения, освещения, WiFi. Работы должны быть завершены до конца 2023 г., указано в контракте. Этот проект «Ростелеком» реализует под конкретного заказчика, пояснил представитель оператора. Имя заказчика в «Ростелекоме» не раскрывают.

«В стратегической перспективе «Ростелеком» планирует стать инфраструктурным оператором для операторов и предоставлять такие решения под ключ», – пояснил представитель компании, отметив, что преимущество разработки заключается в том, что в корпус опоры встроена антенна, к которой можно подключить оборудование сразу нескольких операторов мобильной связи. Такие конструкции легче модернизировать, что особенно важно в связи с перспективой внедрения оборудования стандарта 5G, пояснили в компании. Помимо того, это решение должно будет соответствовать определенному дизайну, согласованному с «Ростелекомом».

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных