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Минцифры займется микроэлектроникой

В Министерстве цифрового развития появится специализированный департамент
Екатерина Кинякина
Mikron

О создании нового департамента в Минцифры «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник и представители двух технологических компаний. Руководителем нового подразделения станет Александр Понькин, знают двое из них. Понькин уже работал в Минкомсвязи (так ранее называлось Минцифры): в 2015–2016 гг. он возглавлял департамент инфраструктурных проектов, а позже был назначен руководителем департамента регулирования радиочастот и сетей связи. Эту должность он покинул в августе 2018 г.

Сейчас вопросы развития микроэлектронной промышленности находятся в ведении Минпромторга, а вопросы развития IT-сферы контролирует Минцифры. Новый департамент позволит решать проблемы индустрии комплексно, объясняют собеседники «Ведомостей». Ранее о необходимости скоординировать действия ведомств заявлял и глава департамента радиоэлектроники Минпромторга Василий Шпак: «Наше межведомственное взаимодействие – один из залогов успешного движения. Синхронизация продуктов сейчас – это главное».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных