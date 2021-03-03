Минцифры займется микроэлектроникой

О создании нового департамента в Минцифры «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник и представители двух технологических компаний. Руководителем нового подразделения станет Александр Понькин, знают двое из них. Понькин уже работал в Минкомсвязи (так ранее называлось Минцифры): в 2015–2016 гг. он возглавлял департамент инфраструктурных проектов, а позже был назначен руководителем департамента регулирования радиочастот и сетей связи. Эту должность он покинул в августе 2018 г.