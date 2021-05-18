В России создадут крупнейшую базу данных о здоровье людей

В России создадут крупнейшую базу данных о здоровье людейДля нее соберут информацию из медкарт, с фитнес-браслетов и даже из соцсетей
Участники рынка инфраструктурного центра «Хелснет» «Национальной технологической инициативы» (НТИ) – «Открытые технологии», экспертная группа Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС, «Генотек», CoBrain и ряд других компаний – занимаются разработкой информационной платформы Health Heuristics. Экспертный совет, курирующий ее создание, возглавил академик РАН Андрей Лисица, рассказали «Ведомостям» в «Хелснете». В состав совета вошли представители МГМУ им. Сеченова, Института сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева и Медицинского научно-образовательного центра МГУ.
Сейчас проект находится на стадии НИОКР. Пока он финансируется из федерального бюджета в рамках НТИ: до 2024 г. предусмотрено выделение на него 267 млн руб. и софинансирование из внебюджетных источников в объеме 172 млн руб. Платформа будет функционировать как набор мобильных и веб-приложений, взаимодействующих через единую точку (интеграционную шину обмена данными). Собственные приложения «Хелснет» тоже планирует создавать, поясняет представитель НТИ, но в первую очередь речь идет о партнерстве со сторонними сервисами, которые будут подключаться к платформе через протокол обмена API (Application Programming Interface). Начало работы Health Heuristics запланировано на 2023 г. – к этому времени система должна будет содержать информацию о здоровье как минимум 120 000 человек.
Для сбора данных будут задействованы результаты обследований людей из электронных медицинских карт, онлайн- и офлайн-диагностики в виде опросов в сети или при посещении пользователем, например, фитнес-клуба, данные с носимых устройств и даже из соцсетей. Анализ социальных сетей может, например, помочь определить риск психических расстройств, говорят разработчики. Их, полагают ученые, можно распознать по тональности сделанных пользователем постов, подбору слов, а также по соотношению количества глаголов и числа прилагательных. Анализ поведения человека в сети позволяет выявить его личностные качества, которые свойственны людям с таким расстройством, как депрессия, поясняют в НТИ. На основе анализа собранных и систематизированных данных искусственный интеллект сможет давать пользователям приложений персональные рекомендации в виде уведомлений о рисках для здоровья и необходимой корректировке образа жизни.
Разработчики подчеркивают, что система будет давать именно рекомендации, а не схемы лечения: «Речь идет о «здоровье для здоровых», сегодня многие не задумываются, что могут помочь себе простыми методами, а не бороться уже с последствиями». Формирование рекомендаций будет основано на методах нейросетевых репрезентаций. Они позволяют строить рекомендационные системы, основанные не только на цифровых данных, но и на текстовой, видео-, аудио- и геолокационной информации. Система будет анализировать основные параметры пользователя (уровень стресса, кислорода в крови, частоту пульса) и параметры активности (количество пройденных за день шагов и сделанных физических упражнений, часов сна и др.). Доносить свои рекомендации до пользователя система будет «простым языком». Разработчики приводят такой пример: «Вы просыпаетесь в тяжелом состоянии с головной болью из-за нарушения циркадного ритма. Вставайте всего на полчаса раньше/позже – и будете чувствовать себя лучше». Рекомендации будут охватывать рацион питания, физическую активность, психоэмоциональное состояние, режим работы и отдыха.
«С одной стороны, концепт выглядит многообещающим, ведь чем больше данных используется, тем более качественными и адекватными могут быть рекомендации, – рассуждает руководитель направления цифровой медицины «Инвитро» Борис Зингерман. – Однако пока абсолютно непонятно, как и по какому праву платформа будет агрегировать данные о конкретном человеке из разных информационных источников. На это надо будет получать согласие человека по каждому типу данных, а сейчас это не выглядит реалистичным». Платформа будет соответствовать всем нормам закона, заверил «Ведомости» соруководитель проекта Health Heuristics, гендиректор созданной для его реализации IТ-компании «Союз «Спорт и здоровье» Марк Деминов: «Безусловно, для использования информации медкарт и других личных данных мы будем получать разрешения от пользователя». В компании считают, что делиться своими данными будут готовы от 20 до 40% людей – в зависимости от региона, пола, возраста и т. д. «При этом около 18% россиян так или иначе вовлечены в занятия, связанные с ЗОЖ, а среди них доля готовых делиться данными существенно выше – как минимум 65%, – утверждает Деминов. – Именно эти люди являются одной из наших ключевых аудиторий».
По расчетам команды разработчиков, объем выручки от реализации продуктов и сервисов на базе платформы к 2024 г. должен составить не менее 94,5 млн руб. в год. Подключение к платформе для партнеров будет платным (ценовая политика пока находится в разработке), а для конечных пользователей базовый функционал системы – бесплатным. При коммерциализации продуктов, созданных в рамках взаимодействия партнеров с Health Heuristics, платформа будет получать вознаграждение в размере определенной доли от объема проведенных сделок.
Медицинские приложения и сервисы well-being сейчас популярны у инвесторов, говорит венчурный инвестор, основатель A.Partners Алексей Соловьев: «Например, производитель фитнес-кольца Oura для отслеживания сна и активности человека недавно получил $100 млн инвестиций. На подъеме также ниша mental health: ряд решений в ней появились как ответ на вызовы пандемии и вызванной ею стрессовой ситуации и всеобщей удаленной работы». Что касается рекомендательных сервисов для пользователей, то в сегментах medtech и health их уже достаточно много и новой платформе придется с ними конкурировать, отмечает Соловьев.
Проект может быть жизнеспособным, только если будет инструментом в руках самого пациента, который даст разрешение на сбор своих данных из разных систем, а это совершенно особый принцип построения платформы донации данных, очень новая и сложная тема, полагает Зингерман. Соловьев добавляет, что не считает такую платформу интересным объектом для частных игроков венчурного рынка, так как, с одной стороны, это сложная и недостаточно проработанная на текущий момент бизнес-модель, а с другой – непонятна стратегия выхода инвестора из такого проекта.
Подобная система рано или поздно должна была появиться, считает сооснователь соцсети «Доктор на работе» Илья Куприянов: «Примеры есть в США – так, в рамках проекта FHIR частная компания создала единый протокол обмена медицинской информацией, и компании, которые приходят за ними на этот рынок, стараются использовать тот же протокол, потому что это сильно упрощает интеграцию с другими продуктами».
По данным исследовательской компании Research and Markets, в 2020 г. объем мирового рынка мобильных устройств для мониторинга здоровья и диагностики составлял $23,1 млрд, к 2027 г. исследователи прогнозируют его рост до $250,5 млрд. Все носимые электронные устройства для фитнеса интегрированы с мобильными приложениями, контролирующими показатели, также в сети доступны сервисы для самостоятельного внесения данных. В App Store сегодня доступно более 240 приложений, связанных со здоровьем и фитнесом.