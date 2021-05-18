В России создадут крупнейшую базу данных о здоровье людей

«С одной стороны, концепт выглядит многообещающим, ведь чем больше данных используется, тем более качественными и адекватными могут быть рекомендации, – рассуждает руководитель направления цифровой медицины «Инвитро» Борис Зингерман. – Однако пока абсолютно непонятно, как и по какому праву платформа будет агрегировать данные о конкретном человеке из разных информационных источников. На это надо будет получать согласие человека по каждому типу данных, а сейчас это не выглядит реалистичным». Платформа будет соответствовать всем нормам закона, заверил «Ведомости» соруководитель проекта Health Heuristics, гендиректор созданной для его реализации IТ-компании «Союз «Спорт и здоровье» Марк Деминов: «Безусловно, для использования информации медкарт и других личных данных мы будем получать разрешения от пользователя». В компании считают, что делиться своими данными будут готовы от 20 до 40% людей – в зависимости от региона, пола, возраста и т. д. «При этом около 18% россиян так или иначе вовлечены в занятия, связанные с ЗОЖ, а среди них доля готовых делиться данными существенно выше – как минимум 65%, – утверждает Деминов. – Именно эти люди являются одной из наших ключевых аудиторий».