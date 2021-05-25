Миллиардер Смушкин инвестировал в стартап из сферы онлайн-маркетинга

Председатель совета директоров целлюлозно-бумажной группы «Илим» Захар Смушкин приобрел долю в стартапе Viewevo, рассказал «Ведомостям» представитель АО «Вьюэво». По его словам, до конца 2021 г. Смушкин проинвестирует в компанию около 400 млн руб. в рамках инвестиционного раунда А: «Инвестиции уже направлены на создание технологии и далее будут расходоваться на совершенствование механизма распознавания в различных сегментах, развитие продукта и его продвижение».