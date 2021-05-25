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Миллиардер Смушкин инвестировал в стартап из сферы онлайн-маркетинга

Владелец группы «Илим» вложит 400 млн руб. в технологию распознавания вещей
Тимур Бордюг
Захар Смушкин (на фото) стал одним из акционеров АО «Вьюэво» наряду с автором идеи и разработчиком технологии Леонидом Бляшовым /Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель совета директоров целлюлозно-бумажной группы «Илим» Захар Смушкин приобрел долю в стартапе Viewevo, рассказал «Ведомостям» представитель АО «Вьюэво». По его словам, до конца 2021 г. Смушкин проинвестирует в компанию около 400 млн руб. в рамках инвестиционного раунда А: «Инвестиции уже направлены на создание технологии и далее будут расходоваться на совершенствование механизма распознавания в различных сегментах, развитие продукта и его продвижение».

В пресс-службе группы «Илим» подтвердили эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных