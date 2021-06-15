Экспорт российской радиоэлектроники взлетел на ракетах

Экспорт российской радиоэлектроники взлетел на ракетахМинпромторг сообщил, что в текущем году объем экспорта российской радиоэлектроники увеличится до $5,3 млрд
Минпромторг объявил о росте показателей экспорта радиоэлектроники с $3,4 млрд в 2020 г. до $5,3 млрд в этом году. Стремительный рост поставок за рубеж объясняется не прогрессом радиоэлектронной промышленности, а нюансами статистического учета: на 95% эти экспортные объемы формируются благодаря поставкам систем ПВО, отмечают эксперты. Продукция гражданского назначения не превышает 5% от заявленного объема экспорта радиоэлектроники, говорят близкие к Минпромторгу эксперты.
Комплексы ПВО представляют собой сложнейшие радиоэлектронные устройства, объясняют в Минпромторге: «Они состоят из радиоэлектронных систем, которые в общей связи составляют радиоэлектронный объект, решающий задачи ПВО».
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