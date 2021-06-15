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Экспорт российской радиоэлектроники взлетел на ракетах

Минпромторг сообщил, что в текущем году объем экспорта российской радиоэлектроники увеличится до $5,3 млрд
Татьяна Исакова Алексей Никольский
По словам источника «Ведомостей», средства ПВО включены в графу экспорта электроники потому, что удельный вес по стоимости электронных систем в средствах ПВО велик, как ни в какой другой военной технике /Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг объявил о росте показателей экспорта радиоэлектроники с $3,4 млрд в 2020 г. до $5,3 млрд в этом году. Стремительный рост поставок за рубеж объясняется не прогрессом радиоэлектронной промышленности, а нюансами статистического учета: на 95% эти экспортные объемы формируются благодаря поставкам систем ПВО, отмечают эксперты. Продукция гражданского назначения не превышает 5% от заявленного объема экспорта радиоэлектроники, говорят близкие к Минпромторгу эксперты.

Комплексы ПВО представляют собой сложнейшие радиоэлектронные устройства, объясняют в Минпромторге: «Они состоят из радиоэлектронных систем, которые в общей связи составляют радиоэлектронный объект, решающий задачи ПВО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных