Холдинг «Сибур» выходит на IТ-рынок с системой дополненной реальности

Холдинг «Сибур» выходит на IТ-рынок с системой дополненной реальностиЗакрепиться в этой нише компании будет сложно, считают эксперты
«Сибур» начнет продавать промышленные системы с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR), рассказали «Ведомостям» в компании. Продукт, изначально разработанный «Сибуром» для собственных нужд, позволяет удаленно контролировать производственные процессы и работу промышленного оборудования, объяснил его представитель: «Это сокращает издержки за счет высвобождения рабочего времени сотрудников».
Комплекс AR в интерпретации «дочки» «Сибура», «Сибур диджитал», состоит из так называемых очков дополненной реальности – камеры и экрана, на который выводится необходимая работнику информация, все это крепится на каске работника так, чтобы экран находился в поле его зрения.
«Очки дополненной реальности в данном случае представляют собой не привычную конструкцию из двух линз в оправе, а небольшое устройство, закрепленное на голове или каске сотрудника так, чтобы он видел не только экран, но и приборы, с которыми работает, – объясняют в «Сибур диджитал». – Дополненная реальность заключается в том, что на дисплей выводится нужная информация об устройстве или видеоконференция с экспертом и коллегами». Основное назначение AR-комплекса – проведение онлайн-консультаций на производственных объектах, объясняют в компании.
Людям на производстве нужно видеть информацию об оборудовании, с которым они работают, наблюдать за технологическим процессом, делиться этой информацией с коллегами, подключенными удаленно, и иметь при этом свободные руки, рассказывает представитель «Сибур диджитал» Георгий Прутковский: «На экран очков при консультации выводится, к примеру, схема прибора или цифровая указка, так сотрудник может максимально оперативно получать помощь в решении той или иной задачи, не отрываясь от работы». Такая организация работы позволяет снизить количество командировок и выездных консультаций, техосмотр оборудования можно проводить удаленно, основываясь на передаваемом камерой изображении, объясняют разработчики.
В 2020 г. использование AR-платформы позволило «Сибуру» сэкономить более 20 млн руб., утверждает его представитель.
Комплекс дополненной реальности работает только с медиаплатформой «Сибура» – набор оборудования и позволяющий пользоваться им софт в базовом варианте стоят от 2 млн руб., говорит представитель компании. Сам по себе комплект из очков, камеры и дисплея стоит $500–700, рассказывает человек, знакомый с несколькими разработчиками таких гаджетов: «Таковы, во всяком случае, цены на мировом рынке».
Помимо комплекса дополненной реальности холдинг будет предлагать клиентам собственную платформу интернета вещей (IoT), приспособленную под работу в промышленности, говорят в «Сибуре».
«Востребованность решений такого рода сегодня растет, так как они позволяют оптимизировать затраты на обеспечение работы на удаленных промышленных объектах», – соглашается директор по информационным технологиям ГК «Росатом» Евгений Абакумов.
Современные решения в области виртуальной реальности дают возможность транслировать фотореалистичное изображение, таким образом добиваясь как высокой эффективности в обучении, так и эффекта присутствия, соглашается управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава: «Спрос на такие решения будет расти, в частности, из-за эпидемии COVID-19, ведь получить нужную информацию команда инженеров сможет, не выезжая на объект и не подвергая никого риску заражения». Во всем мире наблюдается тенденция к созданию цифровых двойников самых разных объектов, на которых можно отрабатывать внештатные ситуации, рассматривать возможности модернизации и т. п., – для этого тоже нужны технологии AR, отмечает Чачава.
По данным совместного исследования «ТМТ консалтинга» и Huawei, российский рынок виртуальной реальности (VR) и AR в 2020 г. по сравнению с позапрошлым годом вырос на 16%, достигнув 1,4 млрд руб. По прогнозам авторов исследования, к 2025 г. рынок AR/VR в России вырастет до 7 млрд руб. – в первую очередь за счет внедрения технологии в промышленности.
«AR – один из самых перспективных сегментов IТ-рынка, в ближайшие пять лет в России он будет развиваться быстрее всего, его ежегодный прирост составит 50%», – прогнозирует гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.
Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что найти покупателей AR-системы «Сибуру» будет непросто: «Экспортного потенциала у проекта пока не просматривается – зарубежные рынки высококонкурентны, свои AR-разработки клиентам предлагают Epson, Bosch, Siemens. Дело даже не в ценах – заказчики таких решений доверяют известным и проверенным поставщикам».
Что касается российского рынка, то интерес той или иной компании к AR-системам зависит от того, насколько развита ее IТ-инфраструктура, ведь без интеграции с системами учета заявок на ремонт и профилактику, планирования и логистики гаджеты с камерами и очками дополненной реальности малоэффективны, указывает Половников: «Компании, у которых уже есть развитая инфраструктура, проще обратиться к уже зарекомендовавшим себя поставщикам. AR-решение «Сибура» может быть востребовано в госкомпаниях и на госпредприятиях, где остро стоит вопрос об импортозамещении».
«В целом сегодня зрелость российских технологических решений в области AR недостаточна, и еще многое предстоит сделать, чтобы отечественные разработки нашли широкое применение», – соглашаются в «Росатоме».