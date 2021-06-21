Холдинг «Сибур» выходит на IТ-рынок с системой дополненной реальности

«Очки дополненной реальности в данном случае представляют собой не привычную конструкцию из двух линз в оправе, а небольшое устройство, закрепленное на голове или каске сотрудника так, чтобы он видел не только экран, но и приборы, с которыми работает, – объясняют в «Сибур диджитал». – Дополненная реальность заключается в том, что на дисплей выводится нужная информация об устройстве или видеоконференция с экспертом и коллегами». Основное назначение AR-комплекса – проведение онлайн-консультаций на производственных объектах, объясняют в компании.