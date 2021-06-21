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Sms-трафик операторов снизился на десятки процентов

Текстовые коммуникации переместились в мессенджеры
Валерий Кодачигов
Необходимость абонентов в sms снижается уже на протяжении нескольких лет /Евгений Разумный / Ведомости

Количество sms, которые в I квартале 2021 г. отправили друг другу абоненты «Вымпелкома», по сравнению с январем – мартом 2020 г. сократилось на 10%, следует из материалов оператора, с которыми ознакомились «Ведомости». По сравнению с началом 2019 г. этот показатель снизился на 41%, говорится в них: «Небольшие всплески наблюдаются в декабре и марте – вероятно, это связано с большим количеством поздравлений с праздниками, приходящимися на эти месяцы».

«Мобильный интернет в России один из самых дешевых в мире, поэтому часть пользователей используют его даже для совершения звонков, а с появлением различных мессенджеров такая услуга, как sms-сообщения, постепенно уходит в прошлое», – объясняют в «Вымпелкоме» причины снижения интереса к sms.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных