Sms-трафик операторов снизился на десятки процентов

Количество sms, которые в I квартале 2021 г. отправили друг другу абоненты «Вымпелкома», по сравнению с январем – мартом 2020 г. сократилось на 10%, следует из материалов оператора, с которыми ознакомились «Ведомости». По сравнению с началом 2019 г. этот показатель снизился на 41%, говорится в них: «Небольшие всплески наблюдаются в декабре и марте – вероятно, это связано с большим количеством поздравлений с праздниками, приходящимися на эти месяцы».