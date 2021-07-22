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Tele2 сделала устройство для автоматической оплаты парковки в Москве

Интернет вещей начинает проникновение на массовые рынки, отмечают эксперты
Валерий Кодачигов
Проект адресован именно московским пользователям /Максим Стулов / Ведомости

Tele2 начинает продавать устройство «Смарт паркинг», позволяющее оплачивать московские муниципальные парковки, не пользуясь смартфоном или паркоматами, рассказала «Ведомостям» представитель компании Дарья Колесникова. Гаджет с sim-картой Tele2 использует искусственный интеллект – он сам определит, что машина встала на платную парковку, и автоматически включит оплату, а при отъезде с парковки также без вмешательства водителя прекратит списание денег, уверяет она: «Но если машина стоит в пробке на полосе с парковочными местами, система определит, что владелец гаджета не паркуется, и оплата не включится».

«Смарт паркинг» будет стоить около 4000 руб., говорит Колесникова. Парковку он оплачивает по тарифам ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) – 40–380 руб. в зависимости от времени дня и парковочной зоны. Для корректной работы устройства необходимо пополнить лицевой счет sim-карты Tele2, откуда будет оплачиваться парковка, объясняет Колесникова. Историю парковочных сессий можно отслеживать в приложении «Московский паркинг».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных