Tele2 сделала устройство для автоматической оплаты парковки в Москве

Tele2 начинает продавать устройство «Смарт паркинг», позволяющее оплачивать московские муниципальные парковки, не пользуясь смартфоном или паркоматами, рассказала «Ведомостям» представитель компании Дарья Колесникова. Гаджет с sim-картой Tele2 использует искусственный интеллект – он сам определит, что машина встала на платную парковку, и автоматически включит оплату, а при отъезде с парковки также без вмешательства водителя прекратит списание денег, уверяет она: «Но если машина стоит в пробке на полосе с парковочными местами, система определит, что владелец гаджета не паркуется, и оплата не включится».