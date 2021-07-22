Tele2 сделала устройство для автоматической оплаты парковки в Москве

Tele2 сделала устройство для автоматической оплаты парковки в МосквеИнтернет вещей начинает проникновение на массовые рынки, отмечают эксперты
Tele2 начинает продавать устройство «Смарт паркинг», позволяющее оплачивать московские муниципальные парковки, не пользуясь смартфоном или паркоматами, рассказала «Ведомостям» представитель компании Дарья Колесникова. Гаджет с sim-картой Tele2 использует искусственный интеллект – он сам определит, что машина встала на платную парковку, и автоматически включит оплату, а при отъезде с парковки также без вмешательства водителя прекратит списание денег, уверяет она: «Но если машина стоит в пробке на полосе с парковочными местами, система определит, что владелец гаджета не паркуется, и оплата не включится».
«Смарт паркинг» будет стоить около 4000 руб., говорит Колесникова. Парковку он оплачивает по тарифам ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) – 40–380 руб. в зависимости от времени дня и парковочной зоны. Для корректной работы устройства необходимо пополнить лицевой счет sim-карты Tele2, откуда будет оплачиваться парковка, объясняет Колесникова. Историю парковочных сессий можно отслеживать в приложении «Московский паркинг».