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Детские пособия разогнали продажи компьютеров

Ритейлеры отметили скачкообразный рост продаж в начале августа
Валерий Кодачигов
Детские деньги будут стимулировать компьютерный рынок до тех пор, пока продолжаются выплаты /DPA / TASS

Выплата единовременных пособий на детей 6–18 лет в размере 10 000 руб. (они также полагаются молодым людям с ограниченными возможностями 18–23 лет), стартовавшая 2 августа, подстегнула спрос на портативную электронику в России, рассказали «Ведомостям» представители нескольких ритейлеров.

«За первые дни августа мы отмечаем повышенный спрос на такие категории товаров, как умные часы (+44% к последним 10 дням июля), планшеты (+21%), ноутбуки (+16%), – рассказывает вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. – В частности, мы это связываем с материальной помощью от государства семьям с детьми – в прошлые годы родители начинали подготовку к школе преимущественно с середины месяца».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных