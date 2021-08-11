Детские пособия разогнали продажи компьютеров

«За первые дни августа мы отмечаем повышенный спрос на такие категории товаров, как умные часы (+44% к последним 10 дням июля), планшеты (+21%), ноутбуки (+16%), – рассказывает вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. – В частности, мы это связываем с материальной помощью от государства семьям с детьми – в прошлые годы родители начинали подготовку к школе преимущественно с середины месяца».