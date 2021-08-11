Детские пособия разогнали продажи компьютеров

Детские пособия разогнали продажи компьютеровРитейлеры отметили скачкообразный рост продаж в начале августа
Выплата единовременных пособий на детей 6–18 лет в размере 10 000 руб. (они также полагаются молодым людям с ограниченными возможностями 18–23 лет), стартовавшая 2 августа, подстегнула спрос на портативную электронику в России, рассказали «Ведомостям» представители нескольких ритейлеров.
«За первые дни августа мы отмечаем повышенный спрос на такие категории товаров, как умные часы (+44% к последним 10 дням июля), планшеты (+21%), ноутбуки (+16%), – рассказывает вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. – В частности, мы это связываем с материальной помощью от государства семьям с детьми – в прошлые годы родители начинали подготовку к школе преимущественно с середины месяца».
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