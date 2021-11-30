Блокировка неподтвержденных сим-карт может быть перенесена на март 2022 года

30 ноября – последний день, когда сведения об абонентах, использующих корпоративные сим-карты, должны быть внесены в Единую систему идентификации и аутентификации. Об этом говорится в поправках в закон «О связи» от 30 декабря 2020 г. (№ 533-ФЗ). До этого конечные пользователи корпоративных сим-карт были известны только компании, заключившей договор корпоративного обслуживания. Как ранее сообщал «Коммерсантъ», с 1 декабря могут быть отключены до 9 млн сим-карт не идентифицируемых операторами абонентов.