Блокировка неподтвержденных сим-карт может быть перенесена на март 2022 года

Блокировка неподтвержденных сим-карт может быть перенесена на март 2022 годаХотя закон предписывает отключить таких абонентов с 1 декабря
Сотовые операторы 1 декабря не будут проводить массовую блокировку сим-карт, остающихся «анонимными», – крайний срок для их идентификации может быть продлен до 1 марта следующего года. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, близкий к правительству, и подтвердил источник в руководстве одной из операторских компаний.
30 ноября – последний день, когда сведения об абонентах, использующих корпоративные сим-карты, должны быть внесены в Единую систему идентификации и аутентификации. Об этом говорится в поправках в закон «О связи» от 30 декабря 2020 г. (№ 533-ФЗ). До этого конечные пользователи корпоративных сим-карт были известны только компании, заключившей договор корпоративного обслуживания. Как ранее сообщал «Коммерсантъ», с 1 декабря могут быть отключены до 9 млн сим-карт не идентифицируемых операторами абонентов.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», Минцифры консультируется сейчас по этой теме с операторами. Отвечая на вопрос о вероятности массовой единовременной блокировки корпоративных сим-карт, представитель пресс-службы Минцифры подчеркнул, что решение данного вопроса находится в зоне ответственности операторов связи в соответствии с требованием закона.
«Вместе с операторами сотовой связи мы ведем работу по исполнению норм ФЗ-533. Операторы совместно с Минцифры разъясняют корпоративным клиентам механизм его реализации и действия, которые крупные абоненты должны предпринять, чтобы оставаться на связи», – сообщил представитель пресс-службы Минцифры «Ведомостям». По его словам, «совместная работа позволит очистить рынок от серых сим-карт, снизить уровень мошенничества, защитить граждан от спама, а их данные – от кражи».
Представители сотовых операторов также не демонстрируют решимости отключить всех, кто не успел пройти идентификацию, с 1 декабря. «Число активаций корпоративных карт постоянно растет, – сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова. – Tele2 сделала процедуру максимально понятной и безболезненной для b2d-абонентов. Мы рассчитываем, что все наши клиенты продолжат пользоваться услугами связи». Представитель «Мегафона» воздержался от комментариев. А представитель МТС Алексей Меркутов отметил, что оператор намерен выполнять нормы действующего законодательства.
По состоянию на середину дня 30 ноября идентификацию прошли не все абоненты, которым это следует сделать, констатирует собеседник в одном из операторов. Отключение этих сим-карт с 1 декабря фактически означает потерю клиентов, констатирует сотрудник другого оператора: «Поэтому операторы не заинтересованы в единовременных массовых отключениях».