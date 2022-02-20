В России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных

По словам Казаряна, один из участников круглого стола сообщил о разработке поправок в законодательство, вводящих оборотные штрафы для операторов ПД за их утечки. Эту информацию подтвердила присутствовавшая на круглом столе директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. «Введение оборотных штрафов за утечки обсуждалось, с предложением выступил один из представителей экспертного сообщества», – рассказала она. По ее словам, затем один из участников круглого стола сообщил о разработке законопроекта по оборотным штрафам, но не назвала его имя.