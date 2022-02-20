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В России могут ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных

Эту инициативу поддерживает Минцифры
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Предложение ввести оборотные штрафы для операторов персональных данных (ПД) за их утечки обсуждалось 17 февраля на круглом столе в Совете Федерации по совершенствованию законодательства в сфере оборота ПД. Об этом рассказал «Ведомостям» принимавший в нем участие директор Института исследований интернета Карен Казарян.

По словам Казаряна, один из участников круглого стола сообщил о разработке поправок в законодательство, вводящих оборотные штрафы для операторов ПД за их утечки. Эту информацию подтвердила присутствовавшая на круглом столе директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. «Введение оборотных штрафов за утечки обсуждалось, с предложением выступил один из представителей экспертного сообщества», – рассказала она. По ее словам, затем один из участников круглого стола сообщил о разработке законопроекта по оборотным штрафам, но не назвала его имя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных