Роскомнадзор начал исключение Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор начал исключение Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисовСами онлайн-кинотеатры уже прекратили работу в России после начала СВО на Украине
О том, что Роскомнадзор (РКН) начал процедуру исключения Netflix из реестра аудиовизуальных сервисов, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Аналогичные шаги предпринимаются в отношении Megogo. Обе платформы объявили о приостановке деятельности в России после начала специальной военной операции на Украине.
«Роскомнадзор исключит Netflix и Megogo из реестра АВС (аудиовизуальных сервисов. – «Ведомости») в течение шести ближайших месяцев», – заявил представитель ведомства. Он отметил, что такой порядок подразумевает ч. 12 ст. 10.5 закона «Об информации». Согласно ей, АВС исключается из реестра, если его среднесуточная аудитория на протяжении шести месяцев составляет менее 100 000 российских пользователей.
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