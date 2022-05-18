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Роскомнадзор начал исключение Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов

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Марина Тюняева (Бочкарёва)
Роскомнадзор вычеркивает Netflix / Unsplash

О том, что Роскомнадзор (РКН) начал процедуру исключения Netflix из реестра аудиовизуальных сервисов, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Аналогичные шаги предпринимаются в отношении Megogo. Обе платформы объявили о приостановке деятельности в России после начала специальной военной операции на Украине.

«Роскомнадзор исключит Netflix и Megogo из реестра АВС (аудиовизуальных сервисов. – «Ведомости») в течение шести ближайших месяцев», – заявил представитель ведомства. Он отметил, что такой порядок подразумевает ч. 12 ст. 10.5 закона «Об информации». Согласно ей, АВС исключается из реестра, если его среднесуточная аудитория на протяжении шести месяцев составляет менее 100 000 российских пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных