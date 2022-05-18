Роскомнадзор начал исключение Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов

«Роскомнадзор исключит Netflix и Megogo из реестра АВС (аудиовизуальных сервисов. – «Ведомости») в течение шести ближайших месяцев», – заявил представитель ведомства. Он отметил, что такой порядок подразумевает ч. 12 ст. 10.5 закона «Об информации». Согласно ей, АВС исключается из реестра, если его среднесуточная аудитория на протяжении шести месяцев составляет менее 100 000 российских пользователей.