ВТБ купил 100 000 лицензий российского аналога Microsoft Office на 1,2 млрд рублей

ВТБ купил 100 000 лицензий российского аналога Microsoft Office на 1,2 млрд рублейЭто крупнейшая сделка по покупке отечественного софта в России
О том, что ВТБ заменяет Microsoft Office отечественным ПО «Мойофис», «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров банка и разработчика софта – IT-компании «Мойофис». Сделка составила порядка 1,2 млрд руб., знает собеседник, близкий к ВТБ. Представители банка и IT-компании также подтвердили информацию о контракте, отказавшись комментировать его сумму.
«Мойофис» – программный продукт отечественной разработки. Включает инструменты и приложения для работы с текстом, электронными таблицами и почтой, презентациями и облачным хранилищем данных.
Речь идет о покупке 100 000 лицензий пакета «Мойофис профессиональный», они приобретались в качестве замены ПО Microsoft, говорит коммерческий директор «Мойофиса» Елена Непочатова. По ее словам, переговоры по сделке шли с начала 2021 г. В пакет, который приобрел ВТБ, входят программы для работы с документами, таблицами, презентациями и др., возможна работа как в облаке, так и с конкретных устройств. «Лицензия бессрочная, с обновлениями в течение пяти лет, техподдержкой 24/7», – уточнила Непочатова.