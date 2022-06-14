ВТБ купил 100 000 лицензий российского аналога Microsoft Office на 1,2 млрд рублей

Речь идет о покупке 100 000 лицензий пакета «Мойофис профессиональный», они приобретались в качестве замены ПО Microsoft, говорит коммерческий директор «Мойофиса» Елена Непочатова. По ее словам, переговоры по сделке шли с начала 2021 г. В пакет, который приобрел ВТБ, входят программы для работы с документами, таблицами, презентациями и др., возможна работа как в облаке, так и с конкретных устройств. «Лицензия бессрочная, с обновлениями в течение пяти лет, техподдержкой 24/7», – уточнила Непочатова.