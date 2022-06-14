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ВТБ купил 100 000 лицензий российского аналога Microsoft Office на 1,2 млрд рублей

Это крупнейшая сделка по покупке отечественного софта в России
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что ВТБ заменяет Microsoft Office отечественным ПО «Мойофис», «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров банка и разработчика софта – IT-компании «Мойофис». Сделка составила порядка 1,2 млрд руб., знает собеседник, близкий к ВТБ. Представители банка и IT-компании также подтвердили информацию о контракте, отказавшись комментировать его сумму.

«Мойофис» – программный продукт отечественной разработки. Включает инструменты и приложения для работы с текстом, электронными таблицами и почтой, презентациями и облачным хранилищем данных.

Речь идет о покупке 100 000 лицензий пакета «Мойофис профессиональный», они приобретались в качестве замены ПО Microsoft, говорит коммерческий директор «Мойофиса» Елена Непочатова. По ее словам, переговоры по сделке шли с начала 2021 г. В пакет, который приобрел ВТБ, входят программы для работы с документами, таблицами, презентациями и др., возможна работа как в облаке, так и с конкретных устройств. «Лицензия бессрочная, с обновлениями в течение пяти лет, техподдержкой 24/7», – уточнила Непочатова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных