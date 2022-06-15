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Крымские телекомоператоры могут получить частоты для развития LTE

Но до Херсонской и Запорожской областей такой сигнал из Крыма добивать не будет
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Денис Абрамов / Ведомости

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить крымским операторам «КТК телеком» (бренд Volna Mobile) и «К-телеком» (Win Mobile) для развития сотовой связи стандарта LTE (4G) на территории Крыма и Севастополя 8 и 10 полос радиочастот соответственно. Это следует из материалов к заседанию комиссии, которое запланировано на 27 июня. Копия повестки есть у «Ведомостей». Предполагается, что компании получат частоты сроком на 10 лет, но основания для этого в материалах не приводятся.

«КТК телеком» претендует на диапазоны 2560–2570, 2680–2690, 2500–2510, 2620–2630, 2510–2520, 2630–2640, 2520–2530 и 2640–2650 МГц. «К-телеком» – на 806,5–813,5, 847,5–854,5, 2500–2510, 2620–2630, 2510–2520, 2630–2640, 2520–2530, 2640–2650, 2530–2540 и 2650–2660 МГц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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