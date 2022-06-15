Крымские телекомоператоры могут получить частоты для развития LTE

Крымские телекомоператоры могут получить частоты для развития LTEНо до Херсонской и Запорожской областей такой сигнал из Крыма добивать не будет
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить крымским операторам «КТК телеком» (бренд Volna Mobile) и «К-телеком» (Win Mobile) для развития сотовой связи стандарта LTE (4G) на территории Крыма и Севастополя 8 и 10 полос радиочастот соответственно. Это следует из материалов к заседанию комиссии, которое запланировано на 27 июня. Копия повестки есть у «Ведомостей». Предполагается, что компании получат частоты сроком на 10 лет, но основания для этого в материалах не приводятся.
«КТК телеком» претендует на диапазоны 2560–2570, 2680–2690, 2500–2510, 2620–2630, 2510–2520, 2630–2640, 2520–2530 и 2640–2650 МГц. «К-телеком» – на 806,5–813,5, 847,5–854,5, 2500–2510, 2620–2630, 2510–2520, 2630–2640, 2520–2530, 2640–2650, 2530–2540 и 2650–2660 МГц.